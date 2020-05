Virtueller „Systemsprenger“-Kinotag – auch in Braunschweig

Das anrührende Filmdrama „Systemsprenger“ über ein schwer erziehbares Mädchen aus prekären Verhältnissen war der große Gewinner bei der Verleihung der Deutschen Filmpreise 2020. Der Film der in Braunschweig aufgewachsenen Regisseurin Nora Fingscheidt (37) wurde mit acht Lolas ausgezeichnet, u. a. für die Hauptdarsteller Helena Zengel (11) und Albrecht Schuch (34) sowie in den Kategorien Bester Spielfilm und Beste Regie.

Regisseurin Nora Fingscheidt (37) wuchs in Braunschweig auf. Foto: Jens Büttner / dpa

Am Sonntag, 10. Mai, veranstaltet der Verleih Port au Prince Pictures nun einen virtuellen Kinotag rund um den Film, der zugleich eine Solidaritätsaktion für die zurzeit geschlossenen Kinos sein soll. Für 9,99 Euro können Teilnehmer „Systemsprenger“ am Sonntag streamen sowie von 16 bis 20 Uhr Gespräche mit den Filmpreisträgern verfolgen. Mit Nora Fingscheidt sprechen etwa die Regisseure Christian Schwochow und Andreas Dresen.

Der Einlass in den virtuellen Kinosaal erfolgt über die Internetseite www.cvod.de. Dort kann laut Veranstalter über die Eingabe der Postleitzahl ein teilnehmendes Lieblingskino ausgewählt werden – in unserer Region etwa das Braunschweiger „Universum“. Es werde dann an ein Drittel des „Eintrittspreises“ erhalten.