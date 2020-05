Paul McCartney bleibt Hannover für lange Zeit fern

Paul McCartney wird am 4. Juni nicht im Hannoveraner Stadion auftreten – und auch danach in absehbarer Zeit nicht mehr. „Leider konnte kein Nachholtermin für das Konzert gefunden werden“, teilte der Veranstalter „hannover concerts“ gestern bei der endgültigen Absage der Show des Ex-Beatle aufgrund der Corona-Pandemie mit.

Das Konzert in Hannover wäre das einzige Deutschlandkonzert von McCartney im Rahmen seiner „Freshen Up Tour” gewesen. 40.000 Fans und der Künstler selbst hätten es heiß herbeigesehnt, so „hannover concerts“.

„Wir hatten uns sehr darauf gefreut, Euch alle diesen Sommer sehen und gemeinsam viel Spaß haben zu können“, wird McCartney (77) in der Pressemitteilung zitiert. „Aber wir befinden uns in Zeiten, die wir nie für möglich gehalten haben. Die Gesundheit und die Sicherheit von uns allen stehen an erster Stelle. Ich freue mich auf hellere Zeiten, die noch vor uns liegen. Auf die eine oder andere Art werden wir wieder rocken. Alles Liebe, Paul.“

Tickets für das Konzert könnten ab dem 18. Mai an den Vorververkaufs-Stellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden, so der Veranstalter. Kunden, die ihre Tickets online oder über die Eventim-Hotline gekauft hätten, würden direkt von CTS Eventim per e-mail kontaktiert und über das genauere Vorgehen informiert.