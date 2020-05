Renaissance der Autokinos – von Hannover bis Helmstedt

Trotz eines nahezu unbeschränkten Streamingangebotes und schicker Großbildschirme zuhause – die Sehnsucht nach Filmerlebnissen auf großer Leinwand und in Gemeinschaft scheint groß zu sein. Und wenn es nur nebeneinander in Blechkarossen ist. In ganz Deutschland eröffnen reihenweise Autokinos. Mehr als 120 soll es bereits geben. Für die Kinobetreiber sind sie eine Chance, zumindest für ein wenig Umsatz und Beschäftigung zu sorgen. Der Ton wird dabei über eine UKW-Frequenz über die Autoradios der Besucher übertragen. Die Auflagen sind streng: Scheiben dürfen nur zentimeterweit geöffnet werden, das Auto nur in Notfällen oder für einen Toilettengang verlassen werden.

In Niedersachsen und in unserer Region taten sich Landes- und kommunale Behörden anfangs offenbar schwerer als anderswo mit der Genehmigung. Mittlerweile aber werden auch hier zahlreiche Autokinopläne bekannt – und die ersten eröffnen bereits.

In Goslar flimmerten bereits am 30. April „Die kleine Hexe“ und dann „Joker“ über eine Großleinwand auf dem Gelände des früheren Fliegerhorstes. Zunächst bis Ende Mai werden am Wochenende und auch an einigen Wochentagen Filme gezeigt. Betreiber ist das Goslarer Cineplex-Kino.

In Hannover startet das Autokino auf dem Messegelände am Freitag, 8. Mai. Veranstalter ist das Astor-Filmtheater in Kooperation mit der Agentur Hannover Concerts. Auf dem Schützenplatz werden zudem ab Donnerstag Konzerte angeboten, die man aus dem Auto heraus verfolgen kann. Hinzu kommt ein Kinder-Autokinoprogramm. Die Nachfrage nach Tickets ist groß, viele Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

In Braunschweig will das Astor-Filmtheater ein Autokino auf dem Schützenplatz starten. Das Genehmigungsverfahren bei der Stadt läuft seit längerem. Ende Mai könnte es eröffnen, hofft Braunschweigs Astor-Leiter Frank Opermann. Bis zu 280 Autos sollen je Vorstellung zugelassen werden. Tickets soll es in Kürze und ausschließlich über die Homepage des Astor-Filmtheaters geben. Aufgebaut werden soll eine 120 Quadratmeter große LED-Leinwand, so dass Filme auch bei Tageslicht gezeigt werden können.

https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article229055377/Braunschweig-bekommt-in-Corona-Krisenzeiten-ein-Autokino.html

In Helmstedt wollen die Betreiber zweier Helmstedter Kinos zunächst mit einem langen Autokino-Wochenende in der Ortschaft Grasleben starten. Der Termin hänge von der Zuteilung einer Sendefrequenz für die Autoradios ab, teilen Matthias Torkler und Harald Pape mit. Sie rechnen mit etwa zwei Wochen. Sollte die Veranstaltung dann erfolgreich sein, könnten weitere Autokino-Nächte etwa vor dem Helmstedter Brunnentheater folgen. Die Stadt Helmstedt will die Idee unterstützen.

https://www.braunschweiger-zeitung.de/helmstedt/article229056315/Demnaechst-Autokino-in-Grasleben-und-wohl-auch-in-Helmstedt.html

In Wolfenbüttel planen die Betreiber des „Filmpalasts“ ein Autokino auf dem Gelände der Ostfalia-Hochschule Am Exer. Die Anträge seien bei der Stadt eingereicht, sagen Chyar und Bengin Hesko. Sie hoffen auf schnelle Genehmigung.

In Wolfsburg gibt es bisher keine Autokinopläne. „Aktuell hat noch kein Kinobetreiber ein Konzept vorgelegt“, teilt die Stadt mit.