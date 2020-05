Museen der Region öffnen stufenweise ab Freitag

Na wurde ja auch Zeit. Das Lebensmittel Kunst ist ab Donnerstag, 7. Mai, unter denselben Sicherheitsbedingungen wieder zugänglich wie Tapetenkleister und Gesichtscreme. Stufe 2 der Lockerung der Corona-Schutzverordnung in Niedersachsen erlaubt nun auch wieder den Besuch von Museen, Galerien und Gedenkstätten – „wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung, insbesondere vor einem Exponat, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält“. So der gestern veröffentlichte Änderungstext.

Vorschläge, wie Sicherheitskonzepte in ihren Häusern aussehen könnten, haben die Museen selbst gemacht. Für Braunschweigs drei Landesmuseen – und übereinstimmend die in Hannover und Oldenburg – hat Dr. Ulrich Joger, Direktor des Naturhistorischen Museums Braunschweig, die Maßnahmen koordiniert. Wiedereröffnet werden soll nun im Naturhistorischen und im Landesmuseum am Freitag, 8. Mai, während das Anton-Ulrich-Museum aufgrund einer Umstellung der Klimatechnik erst am 14. Mai folgt.

Heilige aus der Ausstellung „Im Licht der Medici“ im Städtischen Museum Braunschweig. Foto: Martin Jasper / Jasper

Dazu erläutert Direktor Thomas Richter: „Wir haben die Corona-Schließung genutzt, um eine Optimierung unserer Klimatechnik zu versuchen. Bekanntlich reicht sie nicht aus, wir wollen aber probieren, sie außerhalb der Besuchszeiten weiter runterzufahren und so auch während der Besuchszeiten besseres Klima für Kunstwerke und Publikum zu erreichen. Den Versuch wollen wir nun nicht abbrechen, denn das Ergebnis wird uns ja in regulären Zeiten nützen.“

In Absprache mit den Landesmuseen öffnen auch die anderen Museen in Braunschweig am 8. Mai. Sie haben ihre Sicherheitskonzepte mit dem Kulturdezernat geklärt.

In Hannover öffnen das Sprengel-Museum und das Wilhelm-Busch-Museum sogar gleich am Donnerstag, 7. Mai. Ebenso das Mönchehaus-Museum in Goslar. Hatten es Braunschweigs Kunsthüter nicht so eilig? „Wir wollten erst die Verordnung abwarten. Vielleicht wäre da noch was verlangt gewesen, was wir nicht geplant hatten, dann hätten wir das noch regeln können“, so Joger. Silke Röhling als Pressesprecherin der Braunschweiger Landesmuseen betont, dass in der Wartezeit trotzdem Vorbereitungen gelaufen seien. „Schutzvisiere für die Mitarbeiter, Desinfektionsmittel, Spuckschutz kaufen, dafür haben Firmen eine Beschaffungsabteilung, wir mussten improvisieren. Und auch den Markt sondieren, denn einen Etat haben wir für sowas eigentlich auch nicht.“

Barbara Kasten: „Collision 5 T“ (Detail) im Kunstmuseum Wolfsburg. Foto: Barbara Kasten / Image courtesy

Das Kunstmuseum Wolfsburg will am Sonnabend, 9. Mai, wieder aufmachen. Die städtischen Kultureinrichtungen Wolfsburgs harrten laut Susanne Pfleger von der Städtischen Galerie im Schloss dagegen gestern noch der Entscheidung der Stadt. „Aber wir stehen in den Startlöchern, haben uns auch eine Überraschung ausgedacht.“ Auch im Phaeno gibt es noch keinen genauen Termin für die Wiedereröffnung. In der Ausstellung gibt es aber bereits breitere Wege für die Besucher. In Wolfenbüttel kann erst aufgrund der Verordnung konkret über die Öffnungstermine der musealen Einrichtungen entschieden werden.

Überraschungen beim nun laut Verordnung geforderten Sicherheitskonzept gibt es nicht: Es sind genau die Maßnahmen, die in jedem Supermarkt gelten und schon früher zu haben gewesen wären, zumal der Andrang in Museen außerhalb von Eröffnungen und Führungen erfahrungsgemäß nicht so üppig wie im Baumarkt ist.

Die Besucherzahlen werden begrenzt, meist über die vorgeschriebenen 10 Personen pro 100 m2 hinaus. Sicherheitsabstand soll durch vorgegebene Parcours, Wartestreifen, Teilschließungen und vermehrte Aufsichten gewährleistet werden. Masken sind Pflicht, Kassen bekommen Spuckschutz, Desinfektionsmittel wird vorgehalten, Führungen fallen aus. Die Vorgaben im Einzelnen:

Herzog-Anton-Ulrich-Museum Braunschweig: Öffnung ab 14. Mai. Nur 50 Besucher gleichzeitig im Haus erlaubt. Drehtür geschlossen, Einlass über Seitentür. Kabinette geschlossen, große Gemäldesäle und Querarm mit Vermeer geöffnet. Reduzierter Eintrittspreis: 2,50 Euro. Burg Dankwarderode bleibt geschlossen.

Braunschweigisches Landesmuseum am Burgplatz: Wegen Sanierung nur Kindermuseum ab 8. Mai geöffnet, nur nach Anmeldung unter (0531) 1225 2424, für jede Familie eineinhalb Stunden lang, Eintritt frei.

Naturhistorisches Museum Braunschweig: Ab 8. Mai geöffnet für 50 Besucher gleichzeitig. „Das ist die Hälfte dessen, was von der Größe her möglich wäre. Draußen gibt es eine Einlassampel, drinnen Einbahnstraßenschilder als Wegweiser, die Treppenhäuser werden zum Rauf- und Runtergehen getrennt“, so Direktor Joger.

Städtisches Museum Braunschweig: Ab 8. Mai geöffnet für 30 Besucher gleichzeitig. „Das ist viel weniger als möglich wäre, aber so können sie frei im Haus herumgehen ohne Parcours. Zum ersten Mal ist dann die Sonderausstellung ,Im Licht der Medici’ öffentlich zu sehen, die wir wegen Corona im März nicht mehr eröffnen konnten“, erklärt Direktor Peter Joch.

Kunstverein Braunschweig: Ab 8. Mai geöffnet. „Maske und Abstandhalten sind Pflicht, aber unsere Räume sind so weitläufig und die Besucherzahlen so moderat, dass wir das nicht mit Zusatzkräften kontrollieren müssen“, erklärt der kuratorische Assistent Raoul Klooker.

Museum für Photographie Braunschweig: Ab 8. Mai geöffnet.

Kunsthalle Braunschweig Hamburger Straße 267: Ab 8. Mai geöffnet, Einlass nur 5 Besucher gleichzeitig.

Kunstmuseum Wolfsburg: Ab 9. Mai geöffnet, 80 Personen gleichzeitig erlaubt. Mundschutz wird bei Bedarf gestellt. „Die Fotografie-Ausstellungen von Barbara Kasten und Ulrich Hensel sind dann erstmals öffentlich zu sehen. Wir konnten sie wegen Corona nicht mehr eröffnen. Aber wir werden sie verlängern bis zum 8. November“, berichtet Pressesprecherin Katharina Derlin.

Mönchehaus-Museum Goslar: „Wir wollen am Donnerstag, 7. Mai, wieder öffnen“, sagt Direktorin Bettina Ruhrberg. Die aktuelle Ausstellung von Gerd Winner ist bis Juni verlängert worden.