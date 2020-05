16.000 Euro Spenden für Künstler aus der Region

Freischaffende Musiker, Schauspieler und andere Live-Künstler gehörten zu den ersten, denen in der Corona-Krise mit der Schließung aller Bühnen die Lebensgrundlage wegbrach. Und sie werden allem Anschein nach diejenigen sein, die am längsten unter den Eindämmungsmaßnahmen leiden werden: Clubs, Konzerthäuser und Theater stehen bei den bisher verkündeten Lockerungsschritten hinten an.

Zwei regionale Initiativen beschlossen zu helfen, privat, originell und unbürokratisch. Die Jazzinitiative Braunschweig startete einen Spendenaufruf unter ihren Mitgliedern und allen Blue-Note-Fans, um Jazzmusikern aus der Gegend mit einer pfiffigen Idee unter die Arme zu greifen. Und der Verein Musical Ensemble Braunschweig organisierte das Online-Benefiz-Festival „Leeres Haus“, unterstützt vom BZV-Medienhaus. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Das künstlerische Ergebnis ist seit kurzem unter leereshaus.de frei im Internet abrufbar: ein unterhaltsamer Zusammenschnitt von 15 Videoclips, die Kreative aus der Region aufgenommen haben – Wohnzimmerkonzerte geballt, im weitesten Sinn: Sänger Markus Schultze stolpert passend zu seinem Song „Scheitern“ durch den heimischen Garten. Das LOT-Theater und das Theaterpädagogische Zentrum Braunschweig zeigen Tanzchoreografien. Patrick Dudek beatboxt geradezu sinfonisch mit unbewegter Miene. Andreas Jäger liest aus „Till Eulenspiegel“. Die Maniax rocken auf einem Parkhaus. Das künstlerische Highlight ist die intensive Americana-Kammermusik von Tom Bennecke an der Dobro und Catrin Groth am Sopransaxofon. Altstadtkomödien-Chef Florian Battermann beschränkt sich dagegen auf einen Werbeblock für seine nächste Spielzeit. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Knapp 6000 Euro seien bei der Aktion zusammengekommen, sagen die Initiatoren Katarina Krüper und Clemens Bahn vom Musical Ensemble Braunschweig – und zwar in Form von virtuellen Eintrittskarten, die 120 Spender bei der Konzertkasse für das virtuelle Festival kauften. Die Ausschüttung an die beteiligten Künstler sei allerdings schwieriger als gedacht, sagt Bahn: „Sie müssen uns nachweisen, dass sie bedürftig und hauptberuflich Künstler sind. Wir dürfen aus steuerrechtlichen Gründen den Erlös nicht einfach auszahlen, sondern müssen eine Verhältnismäßigkeit nachweisen – sonst drohen wir, unsere Gemeinnützigkeit zu verlieren.“ Einige Künstler hätten auch aus Solidarität mit den anderen auf ihren Anteil verzichtet. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Fast 10.000 Euro hat der Spendenaufruf der Jazzinitiative Braunschweig zugunsten regionaler Jazzer eingebracht. Jeweils 300 Euro seien an elf Musiker ausgezahlt worden, in besonderen Fällen auch doppelt. „Allerdings nicht einfach so, sondern als im Voraus gezahlte Gage für Auftritte, die wir irgendwann nachholen werden“, erläutert Schatzmeister Erhard Oelmann den Kniff der Aktion. Das übrige Geld werde in den kommenden Monaten ausgeschüttet, bei neuer Bedürftigkeit. „Allerdings sind Jazzer offenbar sehr stolze Individuen. Die Nachfrage war anfangs zögerlich. Einige Musiker mussten wir ansprechen, bis sie ihre Notlage einräumten“, sagt Oelmann.