Wasserbären gibt es wirklich. Sie sind kaum einen Millimeter groß und definitiv nicht süß. Sie haben acht Stummelbeinchen und sehen aus wie verschrumpelte Maden. Ihre Haut hängt in tiefen Falten um sie herum, als sei sie zu groß genäht für die Winzlinge.

Aber sie sind einzigartig in der Fauna der Erde. Nicht tot zu kriegen! Unkaputtbar! Seit Millionen von Jahren. Sie leben in der Wüste, auf den Gipfeln des Himalaya, in der Tiefsee. Sie überleben extreme Temperaturen und Strahlungen aller Art. Wenn sie kein Wasser bekommen, rollen sie sich zusammen und stellen sich tot. Oft viele Jahre lang. Seit 2019 gibt es sie sogar auf dem Mond.

Wie sind die Tierchen dort hingekommen? Diese kuriose Geschichte hat den jungen Dramatiker Till Wiebel animiert. Zum Autorenwettbewerb der Theater Braunschweig und Magdeburg bei den gemeinsamen Tagen der jungen Dramatik reichte er den Text „Wir Wasserbären“ ein. Reale Grundlage des assoziativen Textes ist ein israelisches Raumschiff, das auf dem Mond zerschellte. Die Wasserbären, welche sich an Bord befanden, überlebten wahrscheinlich. Scheintot, aber nicht tot.

Es war einer von fünf Stück-Entwürfen, die von den Theatern jeweils per Video veranschaulicht wurden. Sie stammen von Studenten der Literaturinstitute der Universitäten in Hildesheim und Leipzig und sind auf der Seite des Staatstheaters anzuschauen.

Klar, das ist nicht Theater. Aber der Film ist ganz unterhaltsam. Wie die Schauspielerin Isabell Giebeler da durchs leere Kleine Haus fegt, sich emphatisch und euphorisch in den Text hineinhängt, mal derart irrlichternd, dass die Kamera ihr kaum folgen kann, mal großäugig in Nahaufnahme, mal vor einer Leinwand mit sich selbst als Nachrichtensprecherin, das macht Spaß. Sie nimmt den etwas wirren Text nicht allzu ernst, aber verjuxt ihn auch nicht. Lässt sich, wenn man so will, von ihm anstecken.

Denn der Gedanke dahinter ist ja so krude wie faszinierend. Er kommt schon im Titel vor: „Wir Wasserbären“: Was wäre, wenn wir sozusagen in Gestalt von schier unverwüstlichen Winzlingen an einem neuen, unberührten Ort noch einmal ganz von vorn anfangen könnten? Evolution reloaded?

Gewonnen hat dieser Beitrag jedoch den Wettbewerb nicht. Vielleicht auch deshalb, weil nicht die Inszenierungen bewertet wurden, sondern nur die Texte. Wobei die Braunschweiger Videos halt liebevoller inszeniert waren.

Gewonnen hat Johannes Koch mit seinem Stückentwurf „Jeder Mensch ist schön (und wenn einer nicht schön ist, dann ist er auch kein Mensch)“. Er erhält einen Stückauftrag, gefördert mit 6500 Euro sowie die Uraufführung in der kommenden Spielzeit in Magdeburg, die auch hier gezeigt wird. Kochs Thema ist die Magersucht eines Jungen, gespiegelt in der Selbst- wie Fremdwahrnehmung. Und ist wohl in seiner vielschichtigen, subtilen Betrachtungsweise der letztlich bessere, weil konkretere Text.

Insgesamt überwiegt bei den jungen Autoren der seit langem zu beobachtende Trend zur reflexiven, bruchstückhaften Textfläche anstelle von erzählenden Rollenspielen. Auch das Dokumentarische ist vertreten, wobei Wibke Charlotte Gneuß’ Berichte von Frauen, die abgetrieben haben, durch die Formulierung aus der eigenen, freien Erinnerung der Autorin einen poetisch-dringlichen Touch erhalten.

Insgesamt war Projektleiterin Claudia Lowin hoch zufrieden mit der „Einschaltquote“ ihrer digitalen Theatertage. Wobei diverse Podcasts zu Fragen des dramatischen Schreibens wohl eher das Fachpublikum angezogen haben dürften.

Dass die Suche nach neuen Spielformen auch herbe Enttäuschungen zeitigen kann, bewies im Gastspiel-Programm das Solo „100 Ways to imitate a Chicken“ von Julia Buchberger. Es ist zu wenig, sich mit einem Hühnerkostüm hinzustellen, ausgiebig zu gackern, Liedchen abzuspielen, mit mädchenhaftem Tonfall allerlei Wissenswertes sowie persönliche, aber leider unwitzige Anekdoten über Hühner zu erzählen und schließlich aus Schrödingers Katze ein Huhn zu machen.

Für junge Theaterleute gilt der scheinbar paradoxe Satz: Nicht alles, was dilettantisch aussieht, ist deswegen schon gleich gut.