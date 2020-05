Autokonzerte mit Fury und Sido in Hannover

Gitarrist Christof Stein-Schneider von Fury in the Slaughterhouse. Die Band gibt am 14. Mai ein Autokonzert in Hannover.

Mit einer neuen Veranstaltungsform reagiert der Veranstalter Hannover Concerts auf die Coronakrise. Vom kommenden Donnerstag an gibt es auf dem Schützenplatz Shows, die Besucher von ihrem Auto aus verfolgen können. Musik und Ton werden jeweils über eine UKW-Frequenz ins Auto übertragen. „Wir wollen in diesen extrem schwierigen Zeiten mit dem Konzept die Kultur etwas in Schwung halten. Die Resonanz der Künstler ist hervorragend, wir spüren eine große Solidarität“, so der Geschäftsführer von Hannover Concerts, Nico Röger.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Der Auftakt mit dem Comedian Oliver Pocher am 7. Mai ist bereits ausverkauft, ebenso Shows der Rapper Alligatoah und Sido. Karten ab 64 Euro für jeweils ein Auto mit zwei Personen gibt es noch für die Rocker Terry Hoax (10. Mai), Fury in the Slaughterhouse (14. Mai) oder Bülent Ceylan (13. Mai). „Immer mehr Künstler melden ihr Interesse an einem Autokonzert an“, so Röger. Mit Robin Schulz (16. Mai) und Alle Farben (22. Mai) seien zuletzt weitere Shows bestätigt worden. Tickets sind nur online im Vorverkauf zu haben, u.a. über hannover-concerts.de und konzertkasse.de