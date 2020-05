Tipps gegen den Corona-Blues: Kreatives Schreiben

Schreiben ist zum großen Teil Lesen. Das scheint offensichtlich zu sein, muss man doch erstmal mindestens ein gutes Buch gelesen haben, um selbst eines zu schreiben. Doch mit dem Lesen guter Bücher – gerne auch mehr als einem – ist es für den motivierten Nachwuchsautor nicht getan. Schreiben bedeutet auch, das eigene „Werk“ immer wieder zu lesen, zum einen zur kritischen Bewertung, zum anderen um nach längerer Pause wieder in die eigene Arbeit hineinzufinden. Denn eines unterschätzen viele (Neu-)Schreiber oft, wenn sie am Beginn ihres Buches stehen: Ein Roman kostet Zeit. Viel Zeit. Und dann noch etwas mehr Zeit.

Ich selbst habe das am eigenen Leib erfahren. Ich hatte mit meinem Buch zwischen den Semestern begonnen, mit viel Freizeit und der Überzeugung, den Roman in spätestens einem Jahr fertigzustellen. In der Zwischenzeit bin ich zweimal umgezogen, habe das Studium beendet, bin seit über einem Jahr berufstätig, und die Datei wanderte auf mittlerweile drei Laptops über. Doch ich schreibe stetig weiter, etwa an einem ruhigen Wochenende. Auf 366 Normseiten ist der Roman mittlerweile immerhin angewachsen und neigt sich damit langsam dem Ende zu.

Schreiben bedeutet Planen

Wenn man nach langer Abwesenheit wieder an dem eigenen Romanprojekt arbeitet, ist es wie die Rückkehr in eine alte, bekannte Wohnung. Man weiß noch ungefähr, wo die Möbel stehen, aber fühlt sich doch etwas desorientiert. Habe ich die Szene schon geschrieben? Den Hinweis für den wichtigen Plot Twist, den ich nun erarbeiten will, schon gemacht? Um das zu erfahren, hilft nur Lesen – und eine gute Planung.

Denn Schreiben passiert nicht nur am Schreibtisch. In der Tat könnte man sogar sagen, dass Schreiben zum größten Teil gerade nicht am Schreibtisch geschieht. Wer einen Roman beenden will, braucht ein Konstrukt und nicht nur eine Ausgangsposition. Viele Menschen haben eine tolle Idee für ein Buch und fangen wild an zu schreiben. Sie haben fantastische Überlegungen für die Schlüsselszenen in ihrem Kopf, doch haben sich keine Gedanken gemacht, was dazwischen geschieht. Auch ich habe mich schon in mehr als einem Projekt hoffnungslos verrannt. Übertrieben gesagt muss jede Szene auf dem Reißbrett bereits geplant sein, bevor man mit dem Schreiben beginnt.

Handlung oder Charaktere

Und auch um etwas Hintergrundwissen aus dem Deutschunterricht kommt man nicht herum: Denn wie man Szenen und Handlungsbogen aufbaut, kommt stark darauf an, wie man die Geschichte erzählen möchte. Die meisten Romane neigen entweder zum handlungsorientierten Plot oder zum charaktergetriebenen Plot. Vereinfacht gesagt, reagieren bei dem handlungsorientierten Plot die Protagonisten auf äußere Hindernisse und treiben nicht durch ihren inneren Wandel oder Konflikt die Geschichte voran, wie es bei dem charaktergetriebenen Plot der Fall ist.

Kein Roman bewegt sich meist strikt auf einer Seite dieser Extreme, neigt in der Erzählweise aber oft zu einem der Pole. Wenn ich die Handlung durch meine Figuren, ihr Miteinander und ihre innere Entwicklung erzählen will, muss ich deutlich mehr Aufwand in die Planung der Figuren investieren als etwa bei handlungsgetriebenen Plots. Dafür sind die Charaktere oft facettenreicher, lebensnäher und erzeugen im besten Fall eine hohe Leserbindung. Doch einen guten Charakter schüttelt wahrscheinlich auch ein Bestsellerautor nicht aus dem Ärmel: Hier hilft meist nur Grübeln und Nachdenken und schließlich einiges an Planung. Situationen, die sich dafür anbieten, sind etwa das Abwaschen, Putzen, Pendeln oder der Moment kurz vor dem Einschlafen. Auch das ist Schreiben.

„Schreiben Sie nur über Dinge, die Sie kennen“

Und gerade das zeichnet gute Autoren auch aus: Spannende, authentische Charaktere zu erstellen, die glaubhaft wirken, und das in überzeugende Dialoge umzusetzen. Dass die Sprache der Figuren nicht hölzern klingt, ist leider aber auch eine der größten Schwierigkeiten beim Schreiben. Hier helfen nur Übung und sehr viel Beobachtung.

In einer Werkstattsitzung auf einem Festival für Drehbuchautoren sagte eine Dozentin einmal zu mir: „Schreiben Sie nur über Dinge, die Sie kennen.“ Dieser Satz löste Empörung in mir aus, ist doch gerade der Reiz am Schreiben, neue Welten, neue Geschichten zu entwickeln – und nicht mein normales Leben stumpf wiederzugeben.

Und welche der großen Autoren haben schon über Dinge geschrieben, die sie kennen? J. K. Rowling mit ihrer fantastischen Welt oder gar Stephen King mit seinen schaurigen Horrorgeschichten? Beruht Thomas Harris’ Erzählung „Das Schweigen der Lämmer“ auf eigenen Erfahrungen? Natürlich meinte die Dozentin damals etwas anderes. Jedes Buch hat einen Grundkonflikt – und den muss man kennen, vielleicht sogar selbst in einer abstrakten Form durchlebt haben.

Und so steckt in jedem Buch, jeder Figur, jeder Szene häufig ein Teil der persönlichen Geschichte des Autors und seines Weltbildes – plus vieler Beobachtungen, die der Schreiber über die Jahre gemacht hat. Figuren können nur lebensnah werden, wenn wir Charaktereigenschaften, Ticks, Gedanken und Eigenarten von echten Menschen in das Bild einfließen lassen. Um ein gutes Buch zu schreiben, muss der Autor daher auch viel beobachten.

Aufregender als jeder Film

Warum sollte ich mir das also antun? Warum schreibt man überhaupt noch, wenn man all diese Dinge vorher bedenken muss und es offensichtlich mit so viel Arbeit verbunden ist? Die Antwort ist einfach: Wer sich sein Gerüst aufgebaut hat und mit seiner Idee vertraut ist, befindet sich schnell im Rausch der Worte. Dann, wenn das Tippen und das Atmen für Stunden die einzigen Geräusche sind und man sich von der Geschichte davontragen lässt, versteht man, warum so viele Menschen sich für das Schreiben begeistern. Es ist aufregender als jeder Film, lehrreich für die Selbsterkenntnis und lässt einen nach Stunden – wenn man die Zeit schon längst vergessen hat – elektrisiert zurück. Es treibt einen von emotionalen Hochs zu Tiefs, wenn man zwischen Begeisterung und Selbstzweifeln schwankt – und doch gibt es nichts Vergleichbares.

Man entwickelt einen Bezug zu seinem Roman, zu seinen Figuren, in die man auch seine eigenen Fehler und Eigenarten hineingeboren hat. So sehr, dass es einen am Schreiben hindern kann. Denn wenn man Seite über Seite, Stunde über Stunde, sich in die Charaktere hineingefühlt hat, mit ihnen mitgefiebert hat, möchte man manche Szene gar nicht schreiben. Doch jede Handlung braucht Konflikte, und in die muss man seine Charaktere immer wieder hineinwerfen – auch wenn das manchmal etwas an Disziplin bedarf.

Schreiben sollte jeder, der etwas zu erzählen hat

Gerade am Ende eines Buches kann es häufiger zu dieser „Selbstsabotage“ kommen – auch weil man unterschwellig vielleicht nicht will, dass das große Projekt so „schnell“ vorbei ist. Das Künstlerherz ist sensibel. Es ist viel schöner, im Prozess zu sein, als den Prozess beendet zu haben, und niemanden interessiert womöglich das eigene Werk.

Doch eigentlich sollte es darum nicht gehen. Schreiben sollte jeder, der etwas zu erzählen hat – besonders sich selbst. Denn den Spaß, diesen Rausch und dieses elektrisierende Gefühl, das man am Ende einer langen „Schreibsession“ hat, nimmt einem niemand weg. Auch wenn es vielleicht nicht veröffentlicht wird.