Sandberg – die coolen Tieftöner aus Braunschweig

Es gibt diesen besonderen Raum im Gebäude der Firma Sandberg am südöstlichen Stadtrand von Braunschweig, der ein wenig an eine Folterkammer erinnert. Christian Raabe verfügt darin über ein eigentümliches Sammelsurium von Werkzeugen. Eine Art Raspel mit Schraubenköpfen, ein schwerer Schlüsselbund, diverse Messer und Klingen, Dosen mit vielerlei Säuren. In aller Ruhe und Präzision macht sich Raabe damit über frisch gefertigte E-Bässe her: Er ätzt, kratzt und schrapelt, bis die hochwertigen Instrumente so aussehen, als sei eine Randale, Sex und Drogen verpflichtete Band damit jahrzehntelang auf Tour gewesen.

Aging nennt man das auf Neudeutsch. Es ist eine der Spezialitäten der Firma Sandberg. Die genießt mittlerweile weltweit einen Top-Ruf als Manufaktur für individuell gefertigte E-Gitarren und vor allem E-Bässe. Manche Kunden stehen eben Kopf, wenn ihr eigentlich nagelneues, durchaus edles Instrument mindestens so vom prallen Leben gezeichnet aussieht wie sie. „Der erste, der so einen Bass von uns wollte, war Ende der 90er Jahre Axel Horn von Such A Surge“, sagt Sandberg-Chef Holger Stonjek. Die energiegeladene Crossover-Band war damals der erfolgreichste Braunschweiger Rockexport.

Spezialist Christian Raabe trimmt ein Instrument auf alt. Foto: Rüdiger Knuth

Nicht viel später habe sich sehr höflich ein Gitarrist namens Paul Landers bei ihm gemeldet, erzählt Stonjek weiter. Sein Bandkollege Oliver Riedel interessiere sich für die coolen Instrumente aus Braunschweig, sei aber zu schüchtern, um direkt anzurufen. Er, Landers, wolle mal vorfühlen. Kurz darauf trat auch Rammstein-Bassist Riedel mit einem Bass von Sandberg auf.

Diese Phase sei ein Wendepunkt in der Firmengeschichte gewesen, sagt Stonjek und nippt in seinem Büro, einer malerischen Mischung aus Loft mit roh verputzten Wänden, Instrumentenschauraum und Hightech-Arbeitsplatz, an einem Kaffee. Kurz zuvor habe Sandberg, damals noch ein Vier-Mann-Betrieb, dicht vor dem Aus gestanden. „Wir hatten kaum noch Aufträge. Boygroups waren angesagt, Techno und Eurodance, niemand interessierte sich für elektrische Gitarren und Bässe. Wir haben phasenweise auf Holzschmuck und -Dekors für Kunsthandwerkermärkte umgesattelt, um uns über Wasser zu halten.“ Stonjeks langjähriger Firmenpartner Gerd Gorzelke entschied sich, auszusteigen und auf Netzwerktechnik umzusatteln.

Los ging es Mitte der 80er in Wolfsburg

Ein echter Einschnitt in einer mutigen Gründerstory, die rund 15 Jahre vorher, Mitte der 80er, begonnen hatte. Damals begannen Stonjek und Gorzelke im früheren Schweinestall eines Resthofs in Wolfsburg-Ehmen in der Straße Am Sandberg – daher der Firmenname – mit dem Bau von Bässen und Gitarren zu experimentieren. „Am Beginn stand wie so oft ein Manko: Meine Gitarre war kopflastig, sie kippte gewissermaßen nach vorne, hatte keine gute Statik. Und auch der Sound war so, dass wir dachten: Das bekommen wir besser hin.“ Stonjek, damals Klavierbau-Azubi in der Firma Schimmel, tüftelte am Korpus von Instrumenten herum. Gorzelke kümmerte sich als Elektro-Experte vor allem um die Tonabnehmer. „Geld verdient und viele Erfahrungen gesammelt haben wir anfangs aber vor allem mit Reparaturen“, sagt Stonjek.

Peter Maffays Bassist Ken Taylor mit einem Sandberg-Instrument. Foto: Rüdiger Knuth

Er jobbte nebenher noch als semiprofessioneller Musiker in Salsa-, Rock- und Countrybands. Von der Gitarre hatte er auf Bass umgesattelt, „weil in einer Gruppe der Bassist ausgestiegen war und der Bandleader entschieden hatte: Du machst das jetzt.“ Aus Zwang wurde Liebe, wegen der warmen, tiefen Frequenzen, die den ganzen Körper erfassen, „und weil der Bass das Fundament von allem bildet“.

Auf Bässe spezialisierte sich auch die junge Firma Sandberg – mit guten Gründen, wie Stonjek mit seinem jungenhaften Charme erklärt: „Gitarristen sind oft extrovertierte Typen. Sie präsentieren sich selbst und ihr Können am Bühnenrand. Bassisten halten sich im Hintergrund, identifizieren sich aber sehr mit ihrem Instrument und sind offener für individuelle Lösungen.“

Mit der Zeit, viel Einsatz und Klinkenputzerei schafften es Sandberg, mittlerweile am Madamenweg in Braunschweig ansässig, sich in der Region und darüber hinaus einen Namen in der Szene zu machen. Sie knüpften Kontakte zu Großhändlern und schafften es, dass erste Musikläden ihre Instrumente präsentierten. Aber die Firma blieb ein Geheimtipp. „Verdient haben wir nicht viel“, erzählt Stonjek. Und dann kam auch noch die Rockkrise.

Damals habe er erkannt, dass gutes Handwerk allein nicht zum Erfolg reicht. „Man braucht ein starkes Image und eine Strategie, es zu vermarkten.“ Das richtige Profil hatte die Firma eigentlich schon: „Individuell und mit hoher Qualität gefertigte Bässe aus Supermaterialien zu lukrativen Preisen.“ Um es bekanntzumachen, setzte Stonjek nun auf das, was man heute Influencer nennt: szenebekannte Musiker.

Wie Prince-Bassistin Ida Kristine Nielsen Sandberg entdeckte

Der Erfolg Braunschweiger Bands wie der Jazzkantine, Such A Surge und Oomph!, die Sandberg-Instrumente spielen, half ihm. Hinzu kamen Bodenständigkeit, Kontaktfreude und ein Gespür dafür, wie die Szene tickt. Stonjek überzeugte mehr und mehr namhafte Musiker, es zu Sonderkonditionen mit Sandberg zu versuchen. Viele blieben dabei: Peter Baumann und Armin Teutoburg-Weiß von den Beatstakes, Markus Grosskopf von Helloween, Ken Taylor, Bassist in den Bands von Peter Maffay, Bruce Springsteen und Brian May, um nur einige zu nennen.

Der Sprung auf den internationalen Markt gelang auch dank einer jungen Bassistin, die Mitte der 2000er Jahre auf dem Stand der Firma auf der Frankfurter Musikmesse vorbeischaute. „Sie schnappte sich einen Bass und begann zu spielen, so herausragend, dass immer mehr Leute zuhörten. Am Ende wollte sie ihn nicht mehr hergeben.“

Die junge Musikerin war Ida Kristine Nielsen, Bassistin von Superstar Prince. Er sei bis heute freundschaftlich und geschäftlich mit ihr verbunden, sagt Stonjek. Mit einem Schlagzeuger gebe man gemeinsame Workshop-Konzerte auf Messen und in Musikläden weltweit. Sie habe ihm auch gezeigt, wie man richtig Bass spiele, annähernd: „Konzentration aufs Wesentliche. Dann und nur dann fängt das Ganze an zu grooven.“

Kunden von Japan bis Chile

2008 zog die Firma in den heutigen Sitz in ein früheres Kasernen-Gebäude in Rautheim um. Mittlerweile beschäftigt Stonjek 19 Mitarbeiter. Rund 90 Bässe und 10 Gitarren würden monatlich gefertigt und weltweit verkauft, von Chile bis Japan, von Schweden bis Israel, erzählt der drahtige 57-Jährige. Seit einigen Jahren können sich Kunden ihre Instrumente über einen Konfigurator auf der Sandberg-Website bis ins Detail individuell zusammenstellen: von Form, Holzsorte und der Lackierung des Korpus über das Holz und die Gestaltung des Halses – mit und ohne Bünde und Einlagen – bis hin zum Material der Wirbel und der Machart der Tonabnehmer. Und natürlich: in nagelneuer Anmutung oder eben künstlich gealtert.

Feinschliff an einem Korpus. Foto: Rüdiger Knuth

„Es gibt Tausende Möglichkeiten“, sagt Stonjek. „Man kann ganze Abende damit verbringen, und manche Kunden machen das auch mit Leidenschaft.“ Der Vertrieb laufe aber weiter über Musikgeschäfte vor Ort. „Das ist nur fair, denn wir brauchen sie auch, damit sie unsere Instrumente ausstellen und Kunden sich mit ihnen grundsätzlich vertraut machen können.“

Dreiviertel der Instrumente würden aus europäischen Hölzern gefertigt, von der rohen Bohle an, ein Viertel aus exotischen, teils fantastisch gemaserten Tropensorten wie Bubinga und Markassa, „aber immer mit Zertifikat“, so Stonjek. Für Rock-Bässe würden oft leichtere Sorten wie Erle verwendet. „Leichtes, weiches Holz nimmt die Schwingungen der Saite auf, der Ton klingt temperamentvoll, ein wenig aggressiv. Er explodiert förmlich, klingt aber auch schneller aus. Bei hartem, schwerem Holz schwingt die Saite mehr für sich allein, der Ton ist sonorer, klingt länger nach – das ist der Typus Jazzbass“, erläutert der Fachmann Grundcharakteristika.

Die günstigsten Sandberg-Instrumente kosten etwa 800 Euro, „nach oben gibt es praktisch keine Grenzen“, sagt Stonjek. Wer mag, kann sich sein Schlagbrett – die Kunststoffplatte auf dem Korpus – auch vergolden lassen.

Stonjek hat auch schon Eintracht-, Wolters- und Jägermeister-Bass-Unikate designt. „Und es gab natürlich auch den Kunden, der unbedingt den Namen seiner Freundin auf dem Instrument stehen haben wollte – ein Jahr später meldete er sich wieder und bat um ein neues Design.“