"Maischberger": Reiner Calmund wütet über Folgen des Coronavirus

Auch wenn die Politik bereits über Lockerungen diskutiert: Das Corona-Virus wird das Leben in Deutschland noch lange prägen. „Ein Impfstoff kommt frühestens in einem Jahr“, sagte der Virologe Alexander Kekulé am Mittwochabend bei „Maischberger. Die Woche“. So weit, so bekannt. Allerdings schob der Wissenschaftler noch einen zweiten Satz hinterher: Bis das ganze Land durchgeimpft sei, könnten ganze zwei Jahre vergehen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder