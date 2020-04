Freude schenken mit Braunschweiger Orgel-CD und Gutes tun

Mit seiner ansteckenden Unternehmungslust gehört Braunschweigs Domkantor Gerd-Peter Münden zu den unermüdlichen Mutmachern der Region, nicht nur in Corona-Krisen-Zeiten, aber auch. Eben noch bewegt ihn die Idee, Lieblings- und Stärkungslieder von Lesern auf der Orgel einzuspielen und die Benefiz-CD zugunsten all jener zu verkaufen, die sonst im Kirchenjahr als freischaffende Gäste an den musikalischen Veranstaltungen des Doms mitgewirkt hätten. Wegen der abgesagten Oratorien und Kantaten stehen sie nun ohne Engagement und Honorar da.

Schon aber will der Initiator von „Singt Weihnachten“ und „Klasse, wir singen“ auch noch einen Sommergruß der Braunschweiger Domsingschule ins weltweite Netz schicken. Dafür hat er sich Paul Gerhardts ebenso unternehmungslustiges Sommerlied „Geh aus mein Herz und suche Freud’“ ausgesucht. Das 1653 veröffentlichte Kirchenlied ist bis heute auch als Volkslied populär, besonders mit der Melodie von August Harder, die um 1800 entstand. Die Aufforderung an das eigene Herz, auszugehen, also in die Natur, und sich an Gottes Gaben, also der Schöpfung, zu laben, entspricht wohl den Frühlingsgefühlen aller Menschen, und das Bedürfnis ist nach den strengen Mahnungen des Zuhausebleibens der vergangenen Wochen sicher noch gewachsen. So mancher nimmt die Natur auch seiner näheren Umgebung nun bewusster wahr.

Münden will mit einem aufwendigen Produktionsverfahren diese Stimmung von möglichst vielen Stimmen tragen lassen. Dafür hat er 220 seiner Domsänger gebeten, jeweils eine kleine Passage des 15-strophigen Liedes einzusingen. „Die kann ich nun frei kombinieren. Eine Strophe singen vielleicht nur Solisten hintereinander, bei anderen legen sich mehrere Stimmen übereinander, bis zum vollen Chorklang“, erläutert der Kantor. Zeitgleich seien immer die Sänger, einer bis maximal 32, im Bild zu sehen. Und der Dom im Hintergrund. Die visuelle Aufbereitung übernimmt der ehemalige Domsingschüler Tonio Vakalopoulos, heute Videodozent an der Ostfalia-Hochschule Salzgitter. Auf Youtube, der Dom-Website und anderen sozialen Medien soll der musikalische Sommergruß zu sehen sein.

Auch die Benefiz-CD kommt voran. Inzwischen seien 22 umsetzbare Vorschläge eingegangen, berichtet Münden. Die meisten Wünsche betreffen Orgelstücke und Choräle von Bach, auch die Alt-Arie „Erbarme dich, mein Gott“ aus der Matthäuspassion. Von Mendelssohn Bartholdy ist das rührende Doppelquartett „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ aus dem Oratorium „Elias“ gewünscht, von Mozart das Adagio aus dem Klarinettenkonzert. Und auch Beethovens Freuden-Ode steht auf dem Vorschlagszettel. Dazu kommen französische Orgelsinfonik von Boëllmann und Widor und Trostlieder wie Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.

„Bis 8. Mai sind noch Einsendungen möglich, es soll Musik sein, die gut tut, und sie muss für Orgel umsetzbar sein“, erklärt Münden. Über die Einsender und ihre Beweggründe werden wir auf einer Reportageseite berichten.

Die Benefiz-CD kann über den Domshop unter www.braunschweigerdom.de vorbestellt werden. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung, sobald die CD verfügbar ist.

Wer für denselben Zweck einfach nur spenden will, könne dies ebenfalls tun, sagt Münden. Auf das Konto der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Blasius, IBAN: DE 602505000001 52052916, Verwendungszweck: Einzelfallhilfe Musiker.