Braunschweiger Museum wird entleert

Spektakulär muss es gewesen sein, als das steinerne Riesenweib, diese vollbusige antike Wuchtbrumme mitsamt ihrem Entführer vom Balkon des Landesmuseums gehievt wurde. „Wir haben diesmal bewusst keinen Pressetermin anberaumt“, sagt Ilona Joost uns am Telefon. Das habe weniger mit dem Corona-Virus zu tun. Sondern mit dem Risiko.

„Wir waren alle sehr nervös und angespannt“, erklärt die leitende Restauratorin des Museums. Der Auszug der Proserpina war ein ex-tremer Balanceakt. „Wenn eine Skulptur mit dem Gewicht von 2,5 Tonnen auch nur wenige Millimeter in eine Richtung rutscht, die Sie nicht wollen, dann hält die nichts mehr.“ Nicht auszudenken, wenn die alte Dame mit Karacho auf den Burgplatz gekracht wäre...

Ging aber gut. Ilona Joosten lobt mit Inbrunst die beteiligten Steinmetze, Gerüstbauer, Statiker, Transporteure. Seit September 2019 wurde die Aktion vorbereitet. Wurden Gerüste außen ans Haus und innen an die Skulptur gebaut, wurde auf dem Holzboden ein Lastenausgleich aus kräftigen Balken und Latten gezimmert, wurde Proserpina auf die Seite gelegt, emporgezogen, auf einen eigens konstruierten Rollwagen gehoben, verschnürt, millimetergenau auf den LKW bugsiert und abtransportiert.

„Bewundernswert, dieses Wissen und Können“, sagt Ilona Joost. „Solche Leute müssen viel öfter gelobt werden. Wenn ich reich wäre, würde ich jedem beteiligten Gewerk 1000 Euro extra draufzahlen.“

Proserpina ist das erste und schwerste Stück, welches das Museum im Vieweghaus am Burgplatz wegen der umfassenden Renovierungsarbeiten verlässt.

Das Kunstwerk, geschaffen im späten 17. Jahrhundert von Herzog Anton Ulrichs Hofbildbauer (kein Druckfehler) Sebastian Huggenberg, stellt eine jener in der Kunst der damaligen Zeit beliebten antiken Szenerien nach. Pluto, der Gott der Unterwelt, hat sich in Proserpina, eine Tochter des Göttervaters Jupiter, verguckt. Jupiter ist mit der Vermählung einverstanden, nicht hingegen Mutter Ceres. Pluto entführt Proserpina. Ceres erreicht bei Pluto, dass ihre Tochter nur die Hälfte des Jahres in der Unterwelt leben muss, den Rest des Jahres ans Tageslicht darf. Die Skulptur stand im Garten des Schlosses in Salzdahlum, kam 1989 ins Landesmuseum. „Und jetzt entführen wir Proserpina erneut“, sagt Museumsdirektorin Heike Pöppelmann fröhlich.

Aber wohin? Ganz genau mag sie das nicht verraten. „Denn in unserem neuen Depot werden demnächst auf 2200 Quadratmetern und 8 Metern Höhe alle unsere Preziosen lagern.“ Sie will keine ungebetenen Interessenten anlocken. „Aber ich bin richtig begeistert!“

Es handele sich um eine rechteckige innerstädtische Halle aus den 70er-Jahren, mit dem Fahrrad vom Museum aus in zehn Minuten zu erreichen. „Sie wurde uns von einem privaten Investor langfristig vermietet.“

Nun wird der Bau klimatechnisch ertüchtigt. Historische Objekte aus verschiedensten Materialien und Materialkombinationen bedürften einer relativ konstanten Temperatur von 18 bis 21 Grad. In dem Depot soll laut Pöppelmann keine neue Klimaanlage eingebaut werden. „Um die Außenmauer wird in etwa 80 Zentimentern Abstand eine zweite Wand errichtet – so dass ein Mensch dazwischenkommt, falls es etwas zu reparieren gibt.“

Die Luft zwischen den beiden Wänden wirke auf diese Weise als ausgleichender Puffer. Für den Fall eisiger Außentemperaturen würden in die innere Mauer Kupferdrähte zur Beheizung eingezogen. Diese neuartige, umweltfreundliche Konstruktion funktioniere auch bei 35 Grad Hitze, beteuert die Direktorin. „Es gibt einen entsprechenden Bau in Wien, wir waren dort und haben es uns angeschaut.“

Bis zum Dezember soll das Haus am Burgplatz leergeräumt sein. Laut Restauratorin Joost eine logistische Herkulesaufgabe: all die schweren und filigranen, zerbrechlichen und empfindlichen Objekte so fachgerecht auf Euro-Norm-Paletten zu verstauen, dass sie problemlos mit LKWs abgeholt werden können, während der Lagerung keinen Schaden nehmen und rasch wiederfindbar sind. Die Menge der Sammlungsstücke schätzt Heike Pöppelmann auf rund 100.000.

Dann geht’s los. Im ersten Bauabschnitt sollen, wie bereits berichtet, das Forum des Museums technisch renoviert und ein neues Glasdach installiert werden. Dann folgt der Rest des Hauses: neue Installationen, energetische, klimatische Erneuerung. Neue Sanitäranlagen. Barrierefreiheit. Pöppelmann: „Es ist ein schwieriges Haus.“ Insgesamt rechnet das niedersächsische Kulturministerium mit Kosten von rund 54 Millionen Euro. Wenn alles glatt läuft, soll in sechs Jahren wieder eröffnet werden. „Dann trinken wir richtig viel Champagner!“

Bis dahin will Heike Pöppelmann ihr Augenmerk auf Außenstellen des Museums richten wie Hinter Aegidien. Ende Juni soll in St. Ulrici eine Ausstellung mit sozialen Design-Ideen eröffnet werden, welche das Potenzial haben, zur Veränderung der Gesellschaft beizutragen. Eine Übernahme vom Museum für Kunst und Gestaltung Zürich, angereichert mit Projekten aus unserer Region. „Ansonsten wollen wir die Chance nutzen, uns als regionales Landesmuseum auf der Höhe unserer Zeit neu zu erfinden.“