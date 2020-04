Oerding, Connor und Weiß nun 2021 open air in Braunschweig

Eigentlich sollten die deutschen Popstars Sarah Connor, Johannes Oerding und Wincent Weiss Ende Juli/Anfang August open air auf der Volksbank-Brawo-Bühne im Braunschweiger Raffteichbad auftreten. Nach dem Verbot von Großveranstaltungen in der Corona-Krise bis zum 31. August ist es dem Veranstalter Undercover jetzt gelungen, alle drei Konzerte um fast genau ein Jahr zu verschieben.

Weiss singt nun am Donnerstag, 29. Juli, Connor am Freitag, 30. Juli, und Oerding am Samstag, 31. Juli 2021, am Raffteich. Undercover-Geschäftsführer Michael Schacke erklärt: „Die Krise gefährdet die Veranstaltungsbranche enorm, doch die Gesundheit hat oberste Priorität. Ich appelliere an unsere Besucher: Bitte behaltet die Tickets und feiert mit uns die Volksbank BraWo-Bühne im nächsten Jahr.“

Carsten Ueberschär vom Sponsor VolksbankBraWo kommentiert: „Die coronabedingte Verschiebung schmerzt uns wirklich sehr. Glücklicherweise können wir durch das unermüdliche Engagement von Undercover die Konzerte in das Jahr 2021 verschieben. Das diese wieder an einem Wochenende stattfinden können, ist eine sehr gute Nachricht.“

Das Konzert von Sarah Connor war bereits ausverkauft. Für die Shows von Oerding und Weiss gibt es noch Karten ab etwa 48 Euro bei der konzertkasse.de, bei undercover.de und an anderen Vorverkaufsstellen.