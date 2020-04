Bei Hamburgs Ballettchef John Neumeier lernt Beethoven tanzen

Wenn es darum geht, Musik ganz direkt in spannende, frische, befreiende Bewegungen umzusetzen, da ist Hamburgs Ballettchef John Neumeier ganz in seinem Element. Wo also in seinem „Beethoven-Projekt“ endlich die Eroica von seinen wunderbaren Hamburger Tänzern gefedert, gerockt, gesprungen wird, da geht einem selbst beim Gucken der neuen DVD des Labels C-Major das Herz auf.

Solist Aleix Martinez als Beethoven, der vorher eine eher missliche Geburt aus dem Klavier durchleben muss, lässt nun seine Seele tanzen, und wir erleben die Noten als körperliche Umsetzung von Klängen und Ideen. In Jeans und offenem Hemd werden sie zu Zeitgenossen, die fröhlich auf der Stelle hüpfen oder in Drehsprüngen abheben in bessere Welten. Das klassische Weiß des so erhebenden, hinreißenden Finales beschwört die Utopie.

Anna Laudere und Edvin Revazov, die zuvor in Beethovens Prometheus-Ballett als Kunstgötter Apollo und Terpsichore den Lichtbringer Prometheus-Beethoven inspirierten, um den Menschen neue Wege zu weisen, kehren in der Eroica als liebevoll zugeneigtes Paar zurück. Im Trauermarsch, wenn vorm Feuervideo Jungs wie Gefallene niedersinken, vermitteln sie in langsamen Berührungen ganz menschlich Anteilnahme und Geborgenheit.

Doch Neumeier hat der Eroica merkwürdige „Beethoven-Fragmente“ vorgeschaltet, in denen Martinez/Beethoven zu Klavier- und Kammermusik teils biografischen Figuren, teils Personifikationen von Ängsten und Fantasien begegnet, Borja Bermudez etwa als geliebten Neffen, Anna Laudere als unbekannte ferne Geliebte. Dass Beethoven arg pantomimisch Luftklavier spielt und durch abgehackte Gesten gekennzeichnet ist, mag seinem abrupten Charakter entsprechen, aber war er am Instrument nicht eher wie befreit? Der offene Umbau für die Prometheus-Einlage wirkt auch eher aufgesetzt. So recht fügen sich die drei Teile nicht zusammen, auch wenn Martinez ein auratischer Beethoven-Tänzer ist, der sich eindringlich durch die Fragmente zur Freiheit der Eroica-Sinfonie durcharbeitet.

Dabei ist Neumeier in seinen Balletten sonst ein klug die Assoziationen bündelnder Dramaturg. Ganz klar erzählt er Glucks Oper „Orphée et Eurydice“, die nun ebenfalls als DVD bei C-Major vorliegt, aufgenommen an der Lyric Opera Chicago mit dem Joffrey Ballet.

Orphée ist bei Neumeier naheliegenderweise Choreograph, Eurydice seine Primaballerina. Beim Streit auf der Ballettprobe knallt sie ihm eine und läuft fliehend vor ein Auto. Der verliebte Assistent (Amor) tröstet ihn, Orphée fantasiert sich durch Spiegel in einen Traum, der sein Ballett wird: Da wirbeln drei Tänzer in Paillettenkostüm und Drehsprüngen als Zerberus durch den Hades, im Elysium bewegen sich die seligen Geister in Flatterkostümen zeitlupig. Als er Eurydice stückgemäß erneut verliert, will sich Choreograph Orphée mit ihrem Schal erdrosseln.

Aber der Assi bringt die Partitur und singt Amors Triumph: Orphée spürt Eurydices Hände und Nähe, im Schaffensdrang inmitten seiner Compagnie entwirft er den Liebes-Pas-de-deux seines Solistenpaars. Der Mythos lebt. Neumeier lässt hier Traum und Wirklichkeit stimmungsvoll changieren. Dmitry Korchak singt Orphée mit weichem, auch mal kräftigem Tenor, Andriana Chuchman die Eurydice ausgewogen-füllig und Laureen Snouffer den Amor silbrig-fein. Kein Altemusik-Special, aber passend zur stimmigen szenischen Interpretation.