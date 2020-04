Lichtblick in Coronakrise: Braunschweig stemmt Lichtparcours

Nevin Aladagğ zählt zu den namhaften Künstlerinnen und Künstlern, die sich am Lichtparcours beteiligen. Ihre Installation „Colour Floating" soll in Rimpaus Garten nahe dem Kennedy-Platz Wohnzimmeratmosphäre verbreiten.

„Prinzip Hoffnung“ steht auf den neuen Plakaten zum Lichtparcours. Die fünfte Auflage der populären Freiluft-Ausstellung seit der Premiere im Jahr 2000 soll am 13. Juni eröffnet werden und bis in den Herbst laufen. 15 internationale Künstler gestalten teils spektakuläre Lichtkunstwerke entlang der Okerumflut. Hinzu kommen fest installierte Objekte aus den vergangenen Jahren. Braunschweigs Kulturdezernentin Anja Hesse erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie das trotz der Corona-Einschränkungen gelingen kann.

Sie wirken recht zuversichtlich, dass der Lichtparcours stattfinden kann. Warum?

Der Rückgang der Ansteckungszahlen gibt Anlass zu Hoffnung. Das hat viel mit der Disziplin der Menschen auch hier in Braunschweig zu tun. Auf die setzen wir dann auch beim Lichtparcours. Eine Hürde ist die Frage, ob der Parcours unter die Kategorie Großveranstaltungen fällt, die ja bis zum 31. August verboten sind. Unserer Ansicht nach ist das nicht so. Wir haben beim letzten Parcours 2016 die Besucher gezählt. Demnach kommen in zwei Stunden etwa 50 bis 70 Menschen an einem Kunstwerk vorbei. Das ist keine Großveranstaltung.

Braunschweigs Kulturdezernentin Dr. Anja Hesse. Foto: Stefan Lohmann / Archiv

Trotzdem sammeln sich zumindest kleinere Menschengruppen um die Kunstwerke. Wollen Sie Ordner einsetzen, um Abstandsregeln zu wahren?

Wir haben ein Sicherheitskonzept entwickelt, das wir dem niedersächsischen Sozialministerium vorlegen können. Das reicht von Sicherheitspersonal bis hin zu verpflichtenden Zeitfenstern für die Besucher für die jeweiligen Kunstwerke. Sollte die Entwicklung der Infektionszahlen zu großen Bedenken gegen eine Eröffnung vor dem 31. August führen, hätten wir immerhin noch den gesamten September und würden die beteiligten Künstler auch fragen, ob für sie eine Verlängerung über den 9. Oktober hinaus möglich ist.

Die große Hoffnung ist aber doch, wie geplant am 13. Juni zu starten, um der Region wenigstens eine große Kulturattraktion in einem Sommer zu bieten, in dem sonst fast alles ausfällt? Ist das nicht auch psychologisch wichtig?

Ja. Das ist wirklich ein starker Antrieb für uns. Und weil es praktisch die einzige Chance ist, sich mit Kultur jenseits des Streamings zu versorgen, baue ich darauf, dass die Besucher sich so diszipliniert wie bisher verhalten, damit alles stattfinden kann.

Bei den vergangen Auflagen hat der Lichtparcours Strahlkraft über die Stadt hinaus entwickelt und Besucher von außerhalb angezogen. Werden Sie ihn auch in diesem Jahr überregional bewerben?

Auch in dieser Hinsicht geben wir die Hoffnung nicht auf. Wir müssen allerdings auch die Gäste von außerhalb darauf hinweisen, dass es besondere Auflagen für den Besuch geben könnte. Wie groß ihre Zahl wird, hängt auch von Lockerungen für den Betrieb von Hotels und Gaststätten ab.

Haben Sie in den vergangenen Jahren erfasst, wie viele Besucher von außerhalb kamen?

Wir wissen, dass die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Pensionen während der Lichtparcours deutlich zugenommen hat. Zudem haben viele Braunschweiger Freunde von außerhalb privat untergebracht. Der Verband der Hotels und Gaststätten finanziert in diesem Jahr auch ein Kunstwerk, weil er die Aktion honoriert.

Wie froh sind die Künstler, dass so ein Großprojekt der Corona-Krise nicht zum Opfer fällt?

Sie sind überglücklich, dass wir den Parcours nicht abgeblasen haben, und vor allem den Sponsoren der Kunstwerke dankbar, die trotz aller wirtschaftlichen Probleme an ihrer Unterstützung festhalten. Das gilt auch für uns. Es sind ja vor allem Braunschweiger Unternehmen, die uns helfen, den Parcours zu finanzieren. Auch die lassen sich vom Prinzip Hoffnung tragen. Durch die Realisierung der Kunstwerke in Braunschweiger Betrieben fließt ja auch Geld zurück in die Wirtschaft. Es ist ein kleiner, aber nicht ganz unwichtiger Kreislauf. Zum Teil sind die Unternehmen auch direkt an Projekten beteiligt. Bei Alba etwa wird eifrig am Umbau eines Containers für das Lichtkunstwerk „Aqua Alta“ von Benjamin Bergmann gearbeitet. Dieser Zusammenhalt ist ein Braunschweiger Phänomen.

Der Lichtparcours ist dieses Jahr wieder auf die Okerumflut konzentriert. Wird man ihn von Flößen aus erleben können?

Unsere Bootsbetreiber sind voller Hoffnung. Auch sie unterstützen den Parcours großzügig. Wenn Flöße nicht erlaubt werden sollten, hätten sie erhebliche Einbußen. Der Verleih kleinerer Boote könnte das vielleicht etwas kompensieren.

Kulturelle Großveranstaltungen sollen bis zum 31. August verboten sein. Was aber ist beispielsweise mit Lesungen oder kleineren Konzerten? In vielen Sälen könnte man ja bei entsprechender Reduzierung der Zuschauerzahl die gebotenen Abstände wahren.

Wenn ich mir den Newsletter des Deutschen Bühnenvereins anschaue, befassen sich gerade alle Theater intensiv mit solchen Fragen. Von unserer Staatstheater-Intendantin Dagmar Schlingmann weiß ich, dass sie bereits gut gerüstet ist für den Fall, dass die derzeit bundesweit geltende Schließung aufgehoben wird. Allerdings haben die Theater und andere Veranstalter auch eine Verantwortung für die Gesundheit ihrer Besucher. Sie müssen sich überlegen, ob sie Auflagen wirklich einhalten können, wenn ein Betrieb mit Auflagen genehmigt wird, oder ob sie nicht später ohne Auflagen richtig durchstarten. Wenn Abstandsgebote nicht eingehalten werden können, wird es problematisch.

Das Kulturdezernat hat angekündigt, Braunschweiger Künstler und freie Einrichtungen zu unterstützen, wo Hilfsprogramme des Landes und des Bundes nicht greifen. Können Sie Beispiele nennen?

Der Verwaltungsausschuss des Rates entscheidet gerade über das Nothilfekonzept. Wir haben uns schlicht von dem Gedanken leiten lassen, dass es nach dem Ende der Epidemie immer noch Künstler und Künstlerinnen geben sollte. Ihre Existenzgrundlage soll gesichert werden, wenn ihnen durch coronabedingt abgesagte Engagements Einnahmen wegbrechen. Sie könnten bis zu 5000 Euro erhalten, für Ensembles soll die Obergrenze bei 6000 Euro liegen. Diese fehlenden Einnahmen sind in den Bundes- und Landes-Rettungsschirmen in der Regel nicht förderfähig.

Wie sieht es beispielsweise mit freien Theatern und Kulturzentren aus, die ja derzeit keinerlei Einnahmen haben?

Wir halten an der institutionellen Förderung fest und zahlen beispielsweise Raten früher aus, um Liquidität zu sichern. Darüberhinaus soll es Unterstützung für Unternehmen und kulturelle Einrichtungen geben, gestaffelt nach der Mitarbeiterzahl. Insgesamt würde das Paket drei Millionen Euro umfassen.

