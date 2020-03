Abschied von der Lindenstraße mit einer netten Notlüge

Nein, das Corona-Virus hat Mutter Beimer die Feier ihres 80. Geburtstages und damit das Finale der „Lindenstraße“ nicht mehr verderben können. In eine der jüngsten Folgen hatten die Serienmacher um ihren Erfinder und Produzenten Hans W. Geißendörfer noch eine Radionachricht montiert, die von Corona handelte. Doch vom tiefen Einschnitt der Epidemie in den deutschen Alltag war in der 1758. und damit allerletzten Folge der „Lindenstraße“ dann nichts zu spüren.

Kein Wunder, die finalen Episoden waren bereits im Dezember 2019 gedreht worden. Und so wirkte das muntere Zusammenströmen der Geburtstagsgäste im unverwüstlichen Restaurant „Akropolis“, Umarmung hier, Küsschen dort, schon jetzt etwas aus der Zeit gefallen – wie die Serie in den vergangenen Jahren überhaupt. Dabei hatte sie immer ein Spiegel der deutschen Gegenwart sein wollen.

Mutter Beimer rettet Anna Ziegler vor dem Gefängnis

Die eindrücklichste Szene der letzten Folge aber war eine nostalgische und selbstreferentielle, trotz aller fieberhaft hineingepressten Dramatik durch einen mysteriösen Todessturz: Kurz bevor Jubilarin und „Lindenstraßen“-Übermutter Helga Beimer als letzte zu ihrer eigenen Geburtstagsfeier stößt, lässt sie ihren Blicke noch einmal durch die Lindenstraße streifen. Die Abendsonne taucht diesen sehr deutschen Kleinkosmos aus Alt-, Nachkriegs- und modernen Zweckbauten in ein mildes, versöhnliches Licht. Helga Beimers bis dahin angespanntes Gesicht verklärt ein sanftes Lächeln: Am Ende und nach all den Aufregungen der mehr als 34 Serienjahre ist die Welt hier doch noch irgendwie in Ordnung – weil solidarisch (Die Beimer hat da gerade ihre Rivalin Anna Ziegler, die zweite Frau ihres Ex-Mannes Hans, mit einer etwas gemauschelten entlastenden Aussage vor dem Gefängnis gerettet).

Akzent auf linksliberalen Werten

Dieser Akzent auf linksliberalen Werten auch und gerade im Kleine-Leute-Milieu, auf Mitmenschlichkeit, Toleranz, Offenheit für progressive gesellschaftliche Veränderungen, war ja immer ein Markenzeichen der „Lindenstraße“. In ihren Anfangszeiten in der bräsig-konservativen Kohl-Ära machte das ihre Attraktivität und Relevanz aus.

Manche Ereignisse in der fiktiven Münchener Gasse waren Republikgespräch, wie 1986 der erste Kuss zweier Homosexueller im deutschen Fernsehen, oder das Schicksal Benno Zimmermanns, Ende der 80er Jahre der erste deutsche TV-Aidstote. Fremdenfeindlichkeit, Umweltbewegung, Vegetarismus – all diese Phänomene griff die Lindenstraße früh und mutig auf. Doch mit der zunehmenden Liberalisierung der Gesellschaft wirkte das irgendwann überpädagogisch, bemüht aufklärerisch, wo es nicht mehr viel aufzuklären gab. Und die Serie erschien mit ihrer biederen Vorabend-TV-Ästhetik und ihrer brav-kontinuierlichen Erzählform zumindest ästhetisch schließlich selbst konservativ.

Krimihandlung hineingepresst

Dramaturgisch vermochte gestern auch die letzte Folge nicht zu überzeugen. Da wurde in aller Schnelle noch eine Krimihandlung hineingepresst. Hat Anna Ziegler den Unternehmer Wolf Lohmaier in einen Neubauschacht gestürzt? Die attraktive Investorin Angelina Dressler könnte sie als Zeugin entlasten. Warum tut sie es nicht? Das hat damit zu tun, dass sie diesen Neubau unbedingt kaufen und damit eine Nobelsanierung der Lindenstraße in Gang setzen will. Wie sie ihrem jungen Freund Nico und damit auch uns Zuschauern explizit verrät, weil man in der Schnelle sonst womöglich nicht mehr drauf gekommen wäre. Da wäre also mit aller Macht noch das Thema Gentrifizierung in der letzten Episode untergebracht worden.

Wird Dressler sich durchsetzen? Das Ende bleibt offen. Aber wenn wir kurz vor Schluss in Mutter Beimers gütiges und doch entschlossenes Großmuttergesicht schauen, sind wir sicher, dass die Lindenstraße auch nach Serienschluss so bleiben wird, wie sie immer war. Und auch wenn es uns nicht mehr so interessiert, ist das gut so.