Loiza Lamers legt großes "Let's Dance"-Comeback hin

Erneut ohne Zuschauer, Promi-Lounge und Gruppentänze ist die fünfte Live-Show des RTL-Formats "Let's Dance" über die Bühne gegangen. Die Überraschung des Abends war die eigentlich ausgeschiedene Teilnehmerin Loiza Lamers (25).

Das niederländische Transgender-Model wurde in der vergangenen Woche von den Zuschauern rausgewählt. Sie rückte jedoch für John Kelly nach, der freiwillig die Show verließ.

Dass Lamers ihre zweite Chance genutzt hat, zeigte das Feedback der Jury. "Letzte Woche bist du unverdient rausgeflogen. Ich bin froh, dass du wieder da bist", sagte Jury-Urgestein Joachim Llambi nach ihrer Performance. "Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Das war Einsatz", sagte er über ihren Charleston.

Es gab eine weitere Überraschung: Der sonst sehr kritische Juror vergab auch in dieser Woche erneut zehn Punkte. Lili Paul-Roncalli (21), Artistin und Tochter des bekannten Zirkus-Chefs, erhielt für ihren langsamen Walzer sogar von allen Jury-Mitgliedern die volle Punktzahl. "Frau Bessin hat (...) gesagt, ich kann nicht ausflippen. Doch kann ich: Das war großartig", sagte Llambi zu Paul-Roncallis Auftritt. In der vergangenen Woche hatte Llambi seine ersten zehn Punkte in der aktuellen Staffel vergeben.

Null Punkte hatte er damals an Moderator Sükrü Pehlivan (47) verteilt. Nach dem vernichtenden Urteil musste dieser zwar zittern, wurde aber von den Zuschauern weitergewählt. In dieser Woche klappte das nicht. Pehlivan, unter anderem aus dem RTL-Format "Die Superhändler" bekannt, darf nicht weitertanzen.

Laura Müller (19), die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler (47), tanzte dieses Mal unter erschwerten Bedingungen. Ihr Tanzpartner fiel laut RTL kurzfristig wegen Krankheit aus. Eingesprungen ist deswegen ein Kollege, der bereits früher die Show verlassen musste. Zeit zum Proben: zwei Stunden. Dafür legten die beiden eine gute Leistung hin, befand die Jury.

Nachdem John Kelly (53) bereits in der vergangenen Woche seine Teilnahme ausgesetzt hatte, gab RTL vor der Show bekannt, dass der Sänger freiwillig gegangen war. Als Grund dafür wurde ein Krankheitsfall in der Familie und die zunehmend schwierigen Verhältnisse in seinem spanischen Heimatort angegeben. In Spanien sind mehr als 64 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Das vorläufige Fazit von Joachim Llambi zur aktuellen Staffel lautet: "Wir haben einige - mehr als in anderen Jahren - Paare, die sehr gut performen." Es gebe vier bis fünf Paare, die sich mit der Führung abwechseln würden. "Das ist das Spannende. Ich freue mich, dass es so starke Leistungen gibt."