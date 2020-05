Braunschweig geht neuen Weg in der Jugendhilfe

„Systemsprenger“, der Begriff ist seit dem gleichnamigen Kinoerfolg zum Schlagwort geworden. Eindrücklich erzählt der Film die Geschichte der wütenden, hoch aggressiven und dabei geradezu verzweifelt um Liebe ringenden neunjährigen Benni, an der auch das professionelle Hilfesystem scheitert. Der Sozialpädagoge Karsten Schubert, Mitarbeiter des Pädagogisch-Psychologischen Therapie-Zentrums (PPTZ), arbeitet seit 18 Jahren mit Kindern, die als schwierig, wenn nicht gar als „Systemsprenger“ gelten.

Wie helfen? Die pädagogischen Fachkräfte in der Jugendhilfe, sagt Schubert, stellten in ihrem Alltag immer wieder fest, dass Erziehungshilfen aus unterschiedlichen Gründen scheiterten. Und dass der „erste tiefe Einschnitt“ im Leben eines Kindes nicht unbedingt die schwierige Situation zu Hause, sondern die Trennung von der Familie durch eine Heimunterbringung sei. Kinder im Zweifelsfall aus der Familie herauszuholen, um das Kindeswohl zu gewährleisten, sei deshalb nicht immer der richtige Weg, ist der Sozialpädagoge überzeugt.

Mit Gründung des Hofes „BeiAnanda“ erprobt das Braunschweiger PPTZ - ein freier Träger der Jugendhilfe - jetzt in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ein neues und in Südostniedersachsen einmaliges Konzept: Pädagogen, Therapeuten und Psychologen unterstützen Familien in ihrer häuslichen Umgebung. Wird das Kindeswohl je nach aktueller Situation als gefährdet eingeschätzt, bietet der Hof „BeiAnanda“ Kindern auch kurzfristig Schutz und ein Zuhause auf Zeit. Der Unterschied zur Heimunterbringung: Eltern werden in dieser Zeit nicht aus der Verantwortung und ihren Pflichten entlassen. Sie sollen, professionell begleitet, durchweg ihre Elternrolle ein- und ausüben.

Damit wird die übliche Trennung von Hilfeformen aufgehoben: Normalerweise werden gefährdete Kinder ambulant (aufsuchende Familienarbeit), teilstationär (etwa in Tagesgruppen) oder vollstationär (Kinder- und Jugendheime) betreut. Für einen Wechsel zwischen diesen Hilfeformen bedarf es laut Schubert eines Verwaltungsaktes, weshalb er nicht immer sofort umsetzbar sei. Außerdem werde in der Regel mit Bewilligung der neuen Hilfeform die alte beendet.

Anders das Konzept des Hofes „BeiAnanda“. „Egal, was Familien gerade brauchen, wir können sie dabei unterstützen“, fasst Schubert die Idee zusammen. „Die Eltern werden begleitet, unterstützt und angeregt, aber niemals ersetzt.“ Was auch bedeute, dass sie in der Pflicht blieben, mit ihren Kindern Kleidung zu kaufen, zum Arzt zu gehen oder Gespräche mit Lehrern zu führen.

Zum einen werde so auch bei einer stationären Unterbringung auf dem Hof die Eltern-Kind-Bindung nicht zerschnitten. zum anderen erlebten die Kinder ihre Eltern durchgängig als diejenigen, die das Sagen hätten - was die Chance auf eine erfolgreiche Rückführung des Kindes in die Familie erhöhe. „Eltern und Kind sollen zu Hause nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen“, erklärt Schubert. „ Die Kinder sollen auf ihre Eltern hören und nicht auf uns. Sonst hätten wir für die Eltern nichts gewonnen.“

Zugleich werden Eltern ganz praktisch in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt. Mit Hilfe von Videoaufnahmen schwieriger Familiensituationen zum Beispiel können sie Erziehungsfehler erkennen und ändern. Oder Profis unterstützen sie in Eltern-Kind-Gesprächen, indem sie die Gespräche aus der Ferne mitanhören und Eltern via Kopfhörer Hinweise geben. Bei Bedarf kommt auch ein Koch ins Haus, um Eltern zu zeigen, wie sie etwa günstig und trotzdem gesund kochen können.

Zehn Plätze bietet der Hof im Westen Braunschweigs. Den Hilfebedarf stellt das Jugendamt fest. Eine Voraussetzung: Familien müssten die Bereitschaft zur Mitarbeit haben. „Wir nehmen ihnen nicht die Verantwortung ab. Eine Hängematte für Eltern bieten wir nicht“, betont Schubert. Stattdessen verstehen sich die Fachleute als Begleiter. „Wir üben mit Familien die Erziehungspraxis im Alltag.“

Das Angebot sei zwar personal- und kostenintensiv. Doch verspricht sich Schubert langfristig Einsparungen, wenn so dauerhafte Heimunterbringungen vermieden werden könnten. Familien erhielten die Chance, den Umgang miteinander zu lernen. „Es geht dabei nicht um Perfektion, sondern um Angemessenheit.“