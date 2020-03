Endstation Freitod – Lesung in Braunschweig

Da, wo Menschen überlebensgroß gemacht werden, wo Ruhm, Reichtum und Liebesglück unermesslich scheinen, harren im Hintergrund nicht selten Einsamkeit und Verzweiflung. Die Abstürze sind tief. „Wenn sich erste Falten in die Gesichter der Stars graben oder sich der Publikumsgeschmack wandelt, ist es vom Film-Olymp zur Gosse oft nur ein Katzensprung“, konstatiert der Braunschweiger Autor Karsten Weyershausen und zitiert den US-Regisseur John Landis: „Daher ist das vorherrschende Gefühl in Hollywood Angst.“

Tragische Folge: Die Zahl der Kinostars, die sich das Leben nehmen, ist vergleichsweise hoch. Weyershausen hat ihnen ein Buch gewidmet. In „Der finale Notausgang – Suizid im Showgeschäft“ versammelt er 28 Kurzbiografien von Schauspielerinnen und Schauspielern aus mehr als hundert Jahren Filmgeschichte, die den Freitod gewählt haben.

Der Ansatz ist etwas reißerisch, und in die Tiefe reflektiert Weyershausen weder das Phänomen künstlerischer Todessehnsucht noch das Seelenleben seiner Protagonisten. Doch die jeweils drei- bis vierseitigen Porträts sind prägnant und kenntnisreich geschrieben. Und sie zeigen, dass das Klischee labiler Diven und alkoholzerrütteter Alphatiere zu kurz greift. Der 56-jährige Braunschweiger stellt einige wahrhaft tragische Schicksale vor, und gerade die anrührendsten sind oft weitgehend vergessen.

Dazu zählen die Biografien deutscher Stars der 1930er Jahre, die im Räderwerk des NS-Propagandaapparats zerrieben wurden. Wie Joachim Gottschalk (1904-1941). Der Schauspieler wurde nach Filmhits wie „Du und ich“ als „deutscher Clark Gable“ gefeiert. Doch weil er sich weigerte, sich von seiner jüdischen Frau Meta Wolff scheiden zu lassen, stellte man ihn kalt. Als Frau und Sohn nach Theresienstadt deportiert werden sollten, nahm das Paar sich und dem Kind mit Tabletten das Leben. Weyershausen zitiert aus dem Tagebuch von Propagandaminister Goebbels: ein „menschlich bedauerlicher, sachlich fast unabwendbarer Fall.“

Der Braunschweiger Autor und Grafiker Karsten Weyershausen (56). Foto: Michael Völkel / Verlag

Ein weiteres Schicksal, das Weyershausen schildert, ist das des Regie-Kraftmeiers Herbert Selpin (1902-1942), der sich bei Dreharbeiten für seinen „Titanic“-Film derart mit der Marine anlegte, dass er Berufsverbot erhielt und sich erhängte. Oder das der dunkelhaarigen Schauspielerin Sybille Schmitz, dem „geheimnisvollen Gesicht des deutschen Films“. Weil sie nicht dem Nazi-Ideal entsprach, wurde ihre Karriere ausgebremst. Auch in die biederen Heimatfilme der Nachkriegszeit passte sie nicht recht. 1955 nahm sie eine Überdosis Schlaftabletten.

Auch Renate Müller widmet Weyershausen ein Kapitel. 1931 machte der Film „Die Privatsekretärin“ mit dem Gassenhauer „Ich bin ja heut so glücklich“ die zierliche Blondine zum Star. Auch Goebbels war angetan von ihr, bis die Gestapo herausfand, dass sie mit einem jüdischen Bankier verbandelt war, der sofort emigieren musste. Fortan wurde Müller überwacht, Auslandsreisen wurden ihr verboten. „Vom Psychoterror der Nazimaschinerie zermürbt, fand sie Trost in Tabletten und Alkohol“, schreibt Weyershausen. Ob ihr früher Tod 1937 allerdings tatsächlich ein Suizid war, ist fraglich.

Nirgends war die Verfolgung von Minderheiten und Andersdenkenden so mörderisch wie in Deutschland. Doch auch in den USA trieb Rassismus Menschen in den Tod. Weyershausen schildert das Beispiel Dorothy Dandridge (1922-1965). Die attraktive schwarze Darstellerin glänzte in den 50er Jahren in Filmmusicals wie „Carmen Jones“ und „Porgy und Bess“ und erhielt dafür auch einen Golden Globe. Dennoch blieben Rollenangebote rar – erst recht für Stoffe, die nicht explizit eine schwarze Darstellerin verlangten. „Sie trat in dieser Zeit zwar in hochklassigen Nachtclubs und Hotels auf, musste dort jedoch den Hintereingang benutzen“, schreibt Weyershausen. Als sie ihr Vermögen bei Spekulationsgeschäften verlor, nahm sie sich mit einer Überdosis Antidepressiva das Leben.

Bei anderen Stars, die Weyershausen vorstellt, sind es weniger äußerer Druck als Labilität, Verletzlichkeit, Krankheiten oder das Unvermögen, schwindenden Erfolg und das Altern auszuhalten, die zum Freitod führen. Beispiele sind der Westernheld Alan Ladd (1913-1964), der notorische Charmeur Gig Young (1913-1978) oder auch die deutsche TV-Schauspielerin Silvia Seidel („Anna“, 1969-2012).

„Ich habe den Eindruck, dass Künstler ihren Selbstwert stärker und einseitiger an ihrer Arbeit festmachen als beispielsweise Politiker oder Wirtschaftsgrößen“, meint Weyershausen. Und dass die Betroffenen trotz allem Erfolgs am Ende oft sehr einsam waren. Der Frage, woran das liegen mag, spürt er in seinem Buch allerdings nicht weiter nach. „Ich bin kein Psychologe“, sagt der 56-Jährige. Er beschränkt sich darauf, seine Kurzbiografien auf markante Wendepunkte und Schicksalsschläge hin zu verdichten, die den Auf- und vor allem Abstieg der Helden nachvollziehbar machen. Sein Stil ist journalistisch, unsentimental, aber nicht teilnahmslos.

Es ist nach dem „Lexikon der prominenten Selbstmörder“, im Jahr 2000 bei Schwarzkopf & Schwarzkopf erschienen, bereits das zweite Mal, das Weyershausen, der als freier Grafiker und Autor in Braunschweig arbeitet, zu diesem Thema publiziert. Das hat auch persönliche Gründe: Als er etwa 13 Jahre alt war, habe sich seine Großmutter erhängt, sagt Weyershausen. Seitdem lasse ihn das Thema nicht mehr los.

Karsten Weyershausen: „Der finale Notausgang“. Verlag Andreas Reiffer. 132 Seiten, 9,50 Euro.

Lesung am Freitag, 6. März, im Eiko-Saal im Schimmelhof, Hamburger Str. 273, Eingang B2 in Braunschweig. Beginn ist um 20 Uhr. Eintritt 6 Euro.