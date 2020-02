Lucy van Kuhl: Mit dem Beil nach Salzgitter

Das Scharfrichterbeil gehört zu den renommiertesten deutschen Kleinkunst-Preisen. Anfang Dezember gewann es die Kölner Künstlerin Lucy van Kuhl. Vor ihrem Auftritt am Sonnabend um 20 Uhr in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad erreichten wir die 36-Jährige telefonisch in ihrem südfranzösischen...