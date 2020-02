Tiefe Todessehnsucht: Matthias Stier sang „Die Winterreise“

Franz Schuberts berühmter Liederzyklus „Die Winterreise“ ist auch Vermächtnis: Nur knapp ein Jahr, nachdem er die 24 Gedichte seines Zeitgenossen Wilhelm Müller (1794-1827) vertont hatte, starb Schubert im Alter von 31 Jahren in Wien. Das Spätwerk ist geprägt von Düsternis, Wehmut und Todesahnung.

Sicher mag auch politische Deutung möglich sein: „Was will ich unter Schläfern säumen?“ fragt sich der Erzähler am Schluss von „Im Dorfe“. Versteckter Aufruf zum Aufruhr gegen den Nachtwächterstaat oder endgültiger Abschied von Träumen und Idealen? Bei der Aufführung am Sonntagabend im Kleinen Haus klang es eindeutig nach letzterem.

Der Saal war gut gefüllt, denn mit dem mittlerweile nach Leipzig gewechselten Tenor Matthias Stier war ein beliebtes langjähriges Mitglied des Braunschweiger Opernensembles auf Einladung des Richard-Wagner-Verbands für eine Stippvisite zurückgekehrt. Stier gab sich ganz wehmütig berührt. Er litt förmlich mit, wenn er in den moll-lastigen Liedern vordergründig Naturbeschreibungen oder kleine Episoden schilderte, aber im Grunde doch immer nur von Abschied und Todessehnsucht sang.

Der äußere Rahmen durch das aufkommende Orkantief „Sabine“ verstärkte das Ambiente ganz im Sinne romantischer Natur-Lautmalerei noch zusätzlich. Der konturiert-forsche Einstieg zu „Der stürmische Morgen“ mit seiner Staccato-Klavierbegleitung ließ die Sturmesnacht dann auch im Saal aufbrausen.

Da regte sich kein Lüftchen auf den rappelvollen Rängen. Das Publikum lauschte gebannt, wenn Stier als packender Erzähler Passagen bisweilen wie eine Sturmböe gestaltete. Und das im positiven Sinne: Denn sein silbrig-helles Timbre in den Höhen wird gestützt durch eine sicher-geerdete Mittel- bis Tieflage. Beides zelebrierte er hier im Wechsel als knackig-explosives Crescendo von ganz leise zu hohem Ausdruck.

Stiers vielseitiges Tonspektrum steht den schwierigen Läufen und Stimmungsbildern gut zu Gesicht, wenn vom raunenden Piano zum schnell aufbrausenden, verzweifelt intonierten „Gefährten“ im Auftaktlied „Gute Nacht“ immer wieder die charaktervoll berstenden Spannungsbögen betont werden. Das überzeugte auch an weiteren Stellen überaus.

Die bisweilen durchschimmernde, fahl-kratzige Intonation wie bei „Gefror’ne Thränen“ wirkte den Situationen durchaus angemessen und angesichts der langen, pausenlosen Spieldauer ohne weiteres verschmerzbar.

Am Klavier begleitete Raffaella Iozzi ihren Ehemann aufmerksam und mitfühlend bis mitflüsternd. Samtig webend im gemessenen Tempo der Einstig, brodelnd und drängend die Untermalung der „Erstarrung“ und mit perlenden Läufen die „Post“, von Stier durch flutende „Mein Herz“-Rufe ergänzt. Iozzis Spiel blieb schön transparent, klar und spannungsvoll gerade auch in den Übergängen. Angenehmer Nebeneffekt: Das bremste auch den Hang mancher Zuschauer zu störendem Zwischenapplaus aus.

Am Ende langer, stürmischer Applaus für das Duo.