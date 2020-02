Oscars werden verliehen - Großes Staraufgebot erwartet

Filmfans in aller Welt fiebern der 92. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Deutschland Montagfrüh 2.00 Uhr) in Hollywood entgegen. Mit elf Nominierungen ist der Film "Joker" der große Favorit, jeweils zehn Gewinnchancen haben "The Irishman", "1917" und "Once Upon a Time in Hollywood".

Als Schauspieler sind in diesem Jahr unter anderem Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger und Charlize Theron im Oscar-Rennen. Die Show beginnt mit dem Defilee der Stars auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Hollywood.

Die Gala findet zum zweiten Mal in Folge ohne Gastgeber statt. Stattdessen wirken viele Star-Präsentatoren bei der Bühnenshow mit, darunter Jane Fonda, Tom Hanks, Natalie Portman, Rami Malek und Gal Gadot.