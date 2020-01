IBES 2020: Dschungelcamp - Alle Entwicklungen im Newsblog

Es ist wieder soweit: Deutschlands C- und D-Prominenz trifft im australischen Dschungel aufeinander, um die Frage zu klären: Wer wird Dschungelkönig 2020? Vom 10. bis 25. Januar müssen sich die Kandidaten der bereits 14. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder mit Kakerlaken, Spinnen und allerlei anderem Getier bei den Dschungelprüfungen herumschlagen, um für ihr Camp wertvolle Sterne zu ergattern.

Mit dabei im Dschungelcamp sind zahlreiche ehemalige TV-Show-Kandidaten wie Daniela Büchner und Marco Cerullo, aber auch Schauspieler wie Raúl Richter und Sonja Kirchberger. Und erstmals zieht auch ein ehemaliger Politiker ins Camp: der Ex-CDU-Verkehrsminister Günther Krause. Moderiert wird die Show wieder von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Dschungelcamp 2020 – Das Wichtigste in Kürze:

Das Dschungelcamp läuft vom 10. bis 25. Januar in der 14. Staffel

Die Folgen können auf RTL und im Live-Stream auf TVNow (kostenpflichtig) gesehen werden

Zwölf Kandidaten kämpfen um den Titel „Dschungelkönig 2020“

Wegen der Buschbrände in Australien wird es in diesem Jahr kein Lagerfeuer geben

Die schweren Waldbrände in Australien haben allerdings auch Auswirkungen auf das RTL-Dschungelcamp. Die Show findet in diesem Jahr unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. So müssen die Bewohner zum ersten Mal ohne ein Lagerfeuer als Camp-Mittelpunkt auskommen. Stattdessen wird das Essen auf einem Gasfeuer gekocht.

Das Feuer spielte bislang eine wichtige Rolle in der Show. Stets musste es nachts von mindestens zwei Campern bewacht werden, damit es nicht erlischt. So kam es dann oft zu den großen, tränenreichen Dschungel-Geständnissen unter den Teilnehmern – oder fiesen Lästereien, die die Show ausmachen. Die Buschbrände in Australien haben auch persönliche Konsequenzen für das Dschungelcamp: Dr. Bob sorgt sich wegen Buschbränden am eigenen Haus.

Sehen Sie hier im Video wie der Ex-Kandidat Julian Stöckel die Chancen der neuen Kandidaten dschungelcamp- was julian stöckel über die kandidaten verrät einschätzt.

Wir berichten von den aktuellen Entwicklungen bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ in unserem Newsblog:

(mbr)