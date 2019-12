Neues Atomkraftwerk in Polen? „Polizeiruf“ im Faktencheck

„Unglaublich, wie man nach Fukushima noch Kraftwerke bauen kann“, findet Kommissarin Olga Lenski. „Deutschland steigt aus. Polen steigt ein“, stellt sie vor ihrem Kollegen Adam Raczek fassungslos fest.

Darf im polnischen Grenzland ein Atomkraftwerk gebaut werden? Um diese Frage streiten sich im „Polizeiruf 110“ Politik, Wirtschaft, Umweltschützer und Anwohner. Letztere halten den Standort für zu unsicher und klagen. Ein Gericht soll nun entscheiden. Kurz vor dem entscheidenden Prozesstag aber wird die Journalistin Anne Gerling tot in ihrem Wagen aufgefunden. Sie hatte über den Bau berichtet und brisante Informationen gesammelt.

Ein Atomkraftwerk in Polen – alles Fiktion? Wie steht Polen heute tatsächlich zur Atomkraft? Gibt oder gab es ähnliche Proteste? Ist der Bau dort realistisch?

Atomkraft als Ausweg aus der Klimakrise?

Erst vor einer Woche haben sich die EU-Staaten auf das Ziel eines klimaneutralen Europas bis 2050 geeinigt – bis auf Polen. Beim Brüsseler Gipfel stellte das Land zusammen mit Tschechien und Ungarn Bedingungen. Alle drei Länder sind stark abhängig von der Kohle, fordern mehr finanzielle Unterstützung, um die Energieversorgung umzustellen. Klimaneutralität beinhaltet auch die Abkehr von Kohle, Öl und Gas. Polen aber bezieht 77 Prozent seiner Elektrizität aus Kohle. Erneuerbare Energien machen nur einen Bruchteil aus.

Ein Ausweg soll für Polen die Atomkraft sein: Bislang hat das Land kein Atomkraftwerk, in den nächsten Jahren sollen aber neue Atomkraftwerke gebaut werden – westlich von Danzig, an den Standorten Zarnowiec und Kopalino. Das kündigte Polen bereits im vergangenen Jahr an. Der erste Reaktor soll bis 2033 ans Netz gehen. Im Gegenzug soll die Energiegewinnung aus Kohle reduziert werden. Mehr dazu: Ist Atomkraft doch gar nicht so schlecht?

Polen wollte in 80ern Atomkraftwerk bauen, dann kam Tschernobyl

Ob es dazu tatsächlich kommen wird, ist fraglich. Ähnliche Pläne hatte Polen auch in der Vergangenheit immer wieder angekündigt. Schon 2008 war die Rede davon, ein Kernkraftwerk an den Start bringen zu wollen. In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Verschiebungen.

Der mögliche Standort Zarnowiec – etwa 450 Kilometer von Berlin entfernt – ist nicht unbekannt. Schon 1982 war hier mit dem Bau eines Atomkraftwerks begonnen worden. Doch dann kam die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 dazwischen.

Die besorgte Bevölkerung protestierte. Sie organisierte Petitionen und veranstaltete Demonstrationen. Die Pläne wurden gestoppt. Eine Bauruine existiert noch heute. Ähnlich wie im Polizeiruf war also hier die Bevölkerung die treibende Kraft.