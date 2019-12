Ariana Grande überrascht mit Live-Album

US-Sängerin Ariana Grande (26) hat die Fans zum Ende ihrer Welttournee mit einem neuen Live-Album überrascht.

Nur wenige Stunden nach dem letzten Auftritt im Rahmen der "Sweetener"-Tour in Los Angeles veröffentlichte der Superstar das Album mit dem Titel "k bye for now (swt live)". Es enthält Konzertmitschnitte von Hits wie "God Is a Woman", "Dangerous Woman", "Sweetener" und "7 Rings".

In einem Tweet bedankte sich Grande bei ihren Fans. Die Sängerin war seit vorigen März in Nordamerika und Europa auf Tour. Im vorigen Monat hatte sie wegen gesundheitlicher Probleme Auftritte absagen müssen.