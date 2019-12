Wenn Jenny Elvers über ihr Privatleben spricht, kommt dabei meist auch ihre Alkoholsucht zur Sprache. Auch bei „Dancing on Ice“ ging es am Freitagabend darum.

Berlin. Literweise Tränen, Törööö im Kopf, Liebeserklärungen und das Ende einer Schauspiel-Karriere. Das war das Finale von „Dancing on Ice“.

„Dancing on Ice“: Kandidat verkündet Karriere-Aus

Wenn das nicht ein ebenbürtiges Finale von „Dancing on Ice“ ist! Am Freitagabend tanzen Lina Larissa Strahl mit Joti Polizoakis, Eric Stehfest mit Amani Fancy sowie Joey Heindle mit Ramona Elsener um den Pokal bei „Dancing on Ice“. Mit einer überraschenden Wendung.

Für ihre zwei letzten Küren wollen Joey Heindle und Ramona Elsener es nochmal wissen. Mit Whitney Huostons „I Want To Dance With Somebody“ tanzen sie ihre Kür zu einem Song des „größten Weltstars auf der ganzen Erde“, wie der 26-Jährige kurz vor seinem Auftritt erklärt.

Dazu gibt es noch einen Profitrainer aus den USA. „That’s viel better, oder?“, vergewissert er sich bei diesem. Da kann ja quasi nichts mehr schief gehen.

Quasi. Mit einer emotionalen Kür gleiten die beiden über das Eis – bis Joey Heindle seine Freundin ziemlich unelegant zu Eis plumpsen lässt. Um seinen Fehler möglichst galant zu überspielen, gibt er 90er-Jahre-Dancemoves zum Besten. „Ihr habt nicht die Hütte abgerissen, aber ihr habt die Hütte mitgerissen", meint Katarina Witt. Über

den Sturz habe die Jury sich erschrocken.

Am Ende bedeutet das 27,5

Punkte für die beiden, somit ist Luft nach oben für den zweiten Auftritt. Und die nutzen sie. „Dur bringst mich zum Heulen“, sagt „Höhle der Löwen“-Investorin und Jurorin Judith Williams nach der Kür zu „Halleluja“.

„Ich liebe dich so sehr“

Mit der emotionalen Beichte: „Ich liebe dich so sehr. Ich hoffe, dass irgendwann auch unsere Kinder tanzen werden, so wie wir“ und 30 Punkten schließen die beiden den Abend ab.

„Hab keine Elefanten im Kopf, die Töröö machen“, flüstert Joti Polizoakis seiner Eiskunstlauf-Partnerin Lina Larissa Strahl ins Ohr. In den vorangegangenen Shows unterliefen der 22-Jährigen immer wieder Fehler, weil sie es zu perfekt machen wollte. Nicht so an diesem Abend.

Zu „Do You Love Me“ stellt das Paar ihre Kür vor – inszeniert im Comic-Style. Juror Daniel Weiss ist sich sicher, dass Lina Larissa Strahl damit „weg vom Image der kleinen Bibi ist“. Dabei hat dieser Auftritt im fliederfarbenenen Tutu genau darein gepasst. Im Gegensatz dazu steht aber der zweite Auftritt des Paares zu „This Is Me“.

Da steht tatsächlich eine sehr erwachsene, gefühlvolle junge Frau auf dem Eis, die Emotionen auf das Eis bringt – wie die Jury so gern sagt. Zwei Mal ernten die Schauspielerin und ihr Partner 29,5 Punkte.

Katarina Witt empfindet Hass

Zweimal die volle Punktzahl erntet der Favorit seit der ersten Sendung: Eric Stehfest. Die Küren des Schauspielers mit Amani Fancy sind einfach nochmal eine Spur sicherer, eine Spur mitreißender. „Ich hasse dich“, erklärt die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt.

Innerhalb von drei Monaten so Eislauf zu lernen sei nicht normal. „Sitzen, staunen, genießen“, möchte hingegen Judith Williams, während sich Daniel Weiss begeistert vom „Einfachen Flip, Todesspirale, Gänsehaut pur“ zeigt.

Eric Stehfest gewinnt „Dancing on Ice“

Denkbar knapp, aber voraussehbar fällt die Entscheidung. Mit Punkte-Rekorden gewinnt Eric Stehfest die Sendung. Was er bei „Let’s Dance“ knapp verpasst hat, hat er diesmal nachgeholt. Kaum den Pokal in der Hand, verkündet der 30-Jährige überraschende Neuigkeiten: „Ich habe mich entschieden, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.“

Er sei „schrecklich müde“ und habe diese Entscheidung nach einem „sehr intensiven Austausch“ mit seiner Frau gefällt. In Zukunft wolle er den Zusammenhalt zwischen den Menschen wiederherstellen, denn die aktuelle Situation in Deutschland könne er nicht länger ignorieren.

Doch bevor Eric Stehfest die Welt rettet, muss er noch einmal nach Chemnitz reisen: Daniel Weiss hat das Paar eingeladen, bei „Emotions On Ice“ am 28. Dezember ihre Kür ein letztes Mal aufs Eis zu bringen.

