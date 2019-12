Jan Böhmermann macht Schluss mit "Neo Magazin Royale" - macht kuriose Ankündigung

Diese Menschen arbeiten gegen den Tod des Fernsehens

Bianca „Bibi“ Heinicke ist eine der erfolgreichsten YouTuberinnen in Deutschland. Auf ihrem Kanal „Bibis BeautyPalace“ veröffentlicht sie Videos, in denen sie unter anderem ihre Einkäufe bei Drogeriemärkten – so genannte Hauls – präsentiert. Doch Bibi waren Auftritter auf YouTube 2015 nicht mehr genug. So war sie in dem Kinofilm „Kartoffelsalat“ zu sehen. Aber vor allem suchte sie einen Weg ins Fernsehen. In der Casting-Sendung „Popstars“ auf RTL II war sie als Moderatorin zu sehen. Sie berichtete sie über die Arbeit hinter der Bühne und führte Interviews mit den Teilnhemern und Juroren.

Foto: Photo XP xSchönbergerx xFuturexImage / BM