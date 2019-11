William und Harry gemeinsam bei Weltkriegsgedenken

Die britischen Prinzen treffen bei einer Gala zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs in der Londoner Royal Albert Hall aufeinander. Auch die Herzoginnen Kate und Meghan, Herzogin von Sussex, werden dabei sein.

London Die beiden sind nur noch selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. Bei einer Gala treffen die britischen Prinzen William und Harry aufeinander.

Sie galten einst als unzertrennlich, jetzt sind sie nur noch selten gemeinsam zu sehen: Die britischen Prinzen William (37) und Harry (35) treffen am Samstagabend bei einer Gala zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs in der Londoner Royal Albert Hall aufeinander.

Auch die Herzoginnen Kate (37) und Meghan (38) werden dabei sein. Mit Spannung wird erwartet, welche Atmosphäre bei der Begegnung herrschen wird. Der Anlass ist ernst, daher verbietet sich ohnehin Herumscherzen oder Lachen. Doch wird es geradezu frostig werden?

Es ist das erste öffentliche Aufeinandertreffen der beiden Paare, seit sich Harry und seine Frau Meghan in einem Fernsehinterview den Frust von der Seele geredet haben. Dem Sender ITV gestand Harry während einer Afrika-Reise, dass das Verhältnis zu seinem älteren Bruder getrübt ist: "Wir sind sicherlich im Moment auf unterschiedlichen Pfaden." Er liebe William sehr, aber "als Brüder hat man gute und schlechte Tage", so Harry.

Am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg. In den Tagen vor dem Jahrestag gedenken die Briten der Soldaten, die im Kampf gefallen sind.