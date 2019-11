Haus der Geschichte übernimmt "Lindenstraße"-Bushaltestelle

Die Bushaltestelle "Kastanienstraße" in der Außenkulisse auf dem WDR-Gelände in Köln-Bocklemünd.

Etliche Requisiten, Kostüme und Kulissen aus der "Lindenstraße" kommen nach dem Ende der Kult-Serie im März 2020 ins Museum.

Es stehe schon fest, dass die Küche von Helga Beimer und die Bushaltestelle Lindenstraße/Kastanienstraße ins Haus der Geschichte in Bonn kommen werden, teilte der WDR am Montag in Köln mit. Das Technik Museum Speyer, das seit 2012 eine Dauerausstellung zur "Lindenstraße" zeigt, werde das Restaurant "Akropolis" und das "Café Bayer" in seine Sammlung aufnehmen.

Auch die Deutsche Kinemathek in Berlin werde diverse Dinge übernehmen, darunter die Speisekarten des "Akropolis" und die Bademäntel von Helga Beimer und Anna Ziegler, erklärte der Sender.