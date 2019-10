Gauck: „Ich will mich mit ihnen streiten“

„Toleranz – einfach schwer“ heißt das jüngste Buch des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck. Seine Thesen hat er beim Göttinger Literaturherbst am Sonntag im ausverkauften Deutschen Theater erläutert.

Seit Mitte Juni ist Gaucks Buch auf dem Markt und hat schon eine breite Resonanz in den Medien erfahren. Auf der DT-Bühne saß der Autor zusammen mit Özlem Topçu, Politikredakteurin der „Zeit“, die im Gespräch mit Gauck einzelne Themenfelder akzentuierte.

Warum Toleranz „einfach schwer“ ist, beschreibt Gauck mit dem einleitenden Kapitel „Zum Beispiel: Das Haus“, das er zur Einstimmung vorliest. Thomas, „ein guter Bekannter in Westdeutschland“, hatte ein Mietshaus in einer westdeutschen Großstadt geerbt. Zwischen den Mietern gibt es Animositäten, einige wollen sich den geltenden Regeln nicht anpassen, andere äußern fremdenfeindliche Ansichten. Die Studenten im Dachgeschoss, die nachts gern Musik machen, kommen der Kündigung durch Thomas zuvor. Herr S. fühlt sich in seinem Stadtteil nicht mehr zu Hause, es seien viel zu viele Ausländer hier. Der frühere SPD-Wähler hat bei den letzten Bundestagswahlen für die AfD gestimmt. Und Thomas, der immer den Grünen nahestand, hat nun Schwierigkeiten mit all diesen widerstreitenden Meinungen. Seine Fähigkeit zur Toleranz wird auf die Probe gestellt. „Die Welt besteht auch aus Ekelpaketen“, stellt Gauck klar. Toleranz müsse Grenzen haben. Wo diese zu ziehen seien, sei das wichtigste Anliegen seines Buches.

Notwendig sei „das Erlernen des Miteinanders mit anderen politischen Meinungen“. Zur Toleranz gehöre, dass gegensätzliche politische Haltungen prinzipiell ein gleiches Existenzrecht besäßen – was nicht missverstanden werden dürfe: Wer eine andere Überzeugung habe, solle diese Meinung auch streitbar vertreten. „Ich will mich mit ihnen streiten, dass es kracht!“ Der 79-jährige Politiker („Ich bin für einige Leute nicht links genug“) plädiert für eine kämpferische Toleranz – auch gegenüber dem „weiten Bereich rechts von der Mitte“. Die ende aber dann, „wenn mich jemand zum Hass verführen will“: Dann sei der tolerante Mensch sogar „verpflichtet zur Intoleranz“. Man müsse dabei allerdings genaue Grenzen ziehen. So sei durchaus nicht jeder AfD-Wähler automatisch „ein Kryptofaschist“, und nicht alles, „was da so rumgrölt“, sei faschistisch. Doch wer sich scheue, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, bewirke nichts Gutes: „Ich möchte nicht, dass wir ihnen unsere Angst schenken.“ Dem aufkeimenden Antisemitismus in Deutschland hat Gauck ein spezielles Kapitel gewidmet. Er beobachte dabei besorgt eine „neue Unverfrorenheit“, antisemitische Meinungen offen zu äußern.

Ein Schwerpunkt im Gespräch zwischen Gauck und Topçu – und in dem Buch – sind Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass. „Ängste spielen dabei eine große Rolle. Sie neigen dazu, uns zu überwältigen.“ Die Angst vor dem Fremden gebe es nicht nur auf deutscher Seite. Denn umgekehrt würden sich bei uns Menschen bedroht fühlen, „weil sie hier in der Fremde sind“. Wichtig sei, auf sie zuzugehen und „einfach nur zuzuhören“. Dabei könne sich viel Verständnis entwickeln. „Wer war Ihnen fremder, als Sie von Rostock nach Berlin wechselten“, fragt Topçu, „die Araber oder die Wessis?“ Gaucks Antwort „Die Ossis“ verblüfft. Denn mit diesen Menschen, „eingepfercht in ein Korsett aus Angst und Gehorsam“, habe er sich nicht identifizieren können.

Warum Gauck gerade jetzt dieses Buch geschrieben habe, will Topçu wissen. „Hass im Netz ist jetzt salonfähig geworden“, konstatiert Gauck und stellt in diesen Zusammenhang auch die Beobachtung, dass in den USA die Milieus „auseinandergedriftet“ seien: „Progressive und Konservative reden nicht mehr miteinander, dort herrscht eine kulturelle und soziale Diversität.“ Dagegen wolle er seinen „grundliberalen Ansatz“ stellen: „Ich stehe treu zum Gedanken der offenen Gesellschaft“, die nicht abgleiten dürfe in ein „Ghetto der Partikularität.“ Sehr wohl wisse er: „Diese Gesellschaft wird nie die sein, die immer das Richtige denkt“. Dennoch gebe es „ein gemeinsames Wir der Verschiedenen mit Respekt voreinander“.

Gauck und Topçu führten ein sehr lebhaftes, konzentriertes Gespräch. Der ehemalige Bundespräsident formulierte seine Statements durchweg druckfertig, bot fein zugespitzte Pointen wie „Wir Deutschen können auch Freiheit – aber selten“ und erwähnte auch kurz Angela Merkel, „die Kanzlerin, die schon so lange da ist und deren Wert wir erst dann erkennen, wenn sie nicht mehr da ist.“ Heiterkeit erregte er mit seiner Beobachtung über den Zusammenhang von Radfahren und Demokratie: „Die Radfahrerstadt Münster ist der einzige deutsche Wahlkreis, in dem die AfD unter fünf Prozent liegt.“ Am Ende gab es lautstarken, minutenlangen Applaus samt Standing Ovations und eine lange Warteschlange vor dem Signiertisch im Glasfoyer.

„Toleranz: einfach schwer“ von Joachim Gauck in Zusammenarbeit mit Helga Hirsch. Herder Verlag, Freiburg 2019, 224 Seiten, 22 Euro.