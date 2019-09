Schluss nach 17 Jahren: das große Blauhaus-Finale

Die letzte große Blauhaus-Party stieg am 28. September 2019. Danach ist Schluss - nach 17 Jahren.

Es war eine Abriss-Veranstaltung vom Allerfeinsten. Im prall gefüllten Foyer der VW-Halle gab die Blauhaus-Band ein fantastisches und zum Schluss sehr emotionales Konzert. Getanzt wurde in drei Sälen bis in den Morgen – dann waren 17 Jahre Blauhaus-Party Geschichte.

Alle mussten stark sein

Als das Konzert dem Ende entgegen ging, griff sich Christian Eitner, Organisator, musikalischer Leiter, Ideengeber und Bassist der Blauhaus-Band das Mikro. „Wir müssen jetzt alle ganz stark sein“, begann er, und bedankte sich mit bewegenden Worten bei den Mitarbeitern hinter den Kulissen und den Band-Mitgliedern. „Wir werden weiterfeiern“, sagte er, aber wann und in welcher Form ließ er offen. Dann kam der letzte Song: „Don’t you forget about me“ – ein bewusst beziehungsreicher Titel.

Die letzte große Blauhaus-Party stieg am 28. September 2019. Danach ist Schluss - nach 17 Jahren. Foto: Erwin Klein

Über 200 Zuhörer

Fast zwei Stunden lang hatte die Blauhaus-Band bis dahin gespielt und die über 2000 Zuhörer mächtig aufgeheizt. Mit Cover-Versionen von Soul- und Rock-Klassikern, mit einem Bad-Taste-Medley und ein bisschen Grunge-Rock gab’s auch. Das Ganze war ein Konzert um Anfassen – die Bühne war eine Art Laufsteg mittem im Publikum, es war wie eine große Schul-Party, bei der die Lieblings-Band auftritt. Altgediente Mitglieder der Jazzkantine waren am Start, dazu kamen als Sängerinnen und Sänger: Britta Dekker, Maike Jacobs, Albert N’sanda, Markus Schultze, Louie und Cappuccino. Gute Bekannte aus anderen Eitner-Produktionen.

Volles Haus auf der letzten große Party

An drei Stationen bewegten DJs die Feiernden,

die härtesten Bässen, die höchste Lautstärke, den größten Andrang und die schlechteste Luft gab es auf dem „Groove“-Floor, wo Jens Richwien (DJ Richy Vienna) mit Dominik Handke (DJ Kingdom) auflegte. Ab 21 Uhr war Einlass, ab 22 Uhr war es voll, ab 23 Uhr konnte man sich vor den Mischpulten kaum noch bewegen. Entsprechend gut war die Stimmung. Der absolute Höhepunkt: die Konzert-Zugabe. Gefühlvoll mit „Angel“, rockig mit „Rebel yell“ und „Schrei nach Liebe“ und schließlich, von Christian Eitner als Song vom größten Musiker aller Zeiten angekündigt, „Purple Rain“ von Prince. Da flossen fast Tränen, es gab lange Umarmungen auf der Bühne. Jeder wusste: Das war’s.