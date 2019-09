Staatstheater Braunschweig verhebt sich an Charlie Chaplin

Die Inszenierung hat das Zeug zum Renner. Das Premierenpublikum hat jedenfalls schon mal herzlich gelacht, nach Kräften geklatscht, gejubelt und getrampelt. Und es ist ja auch schwer was los auf der tief gestaffelten Bühne.

Braunschweig-Bezüge und eigener Slapstick

Da wird gerannt und gestolpert, gesoffen und gesungen, geprügelt und getanzt. Da gibt es handgemachte Musik von fröhlichen Schweden und teilweise verblüffende Klang-Effekte. Es wird mit Wasser geplanscht. Das Kunstblut spritzt in Gestalt von roten Luftschlangen.

„Lichter der Stadt" im Staatstheater Braunschweig Das Staatstheater hat den Film "Lichter der Stadt" von Charlie Chaplin adaptiert. Foto: Björn Hickmann / Staatstheater Braunschweig

Es gibt Kalauer und Running Gags und lustige Sequenzen, die anmuten wie Kinderfernsehen. Wo Chaplins Slapsticks fehlen, werden nach Herzenslust eigene erfunden. Es gibt Videos und – sowas kommt immer gut an – Braunschweig-Bezüge.

Gefahr, die rührselige Originalgeschichte zu verjuxen

Aber Vorsicht. Charlie Chaplin war ein Genie. „Lichter der Großstadt“, die Geschichte des bettelarmen Tramps, der mithilfe eines leider äußerst launischen Millionärs einer blinden Blumenverkäuferin eine Augenoperation finanzieren will, ist trotz aller Stummfilm-Gags sein vielleicht zartester Film. Der regieführende Braunschweiger Schauspieldirektor Christoph Diem und sein Dramaturg Holger Schröder laufen Gefahr, die schlichte und am Ende trotz aller Rührseligkeit auch bitter-traurige Geschichte (das ist eben Chaplins Genie!) in einer Fülle von eigenen Erfindungen, Regie-Einfällen und wenig schlüssig ineinander geschraubten Erzählebenen zu verjuxen.

Trotz aller Witzeleien fehlt der Witz

Die Inszenierung will zu viel und gewinnt zu wenig. Sie dringt nicht zum menschlichen Kern. Sie witzelt fortwährend, aber letztlich fehlt ihr der Witz. Am Ende fügen sich die Szenen kaum zur stringenten Erzählung. Der vom Dramaturgen im Vorgespräch beschworene „theatrale Mehrwert“ bleibt in dieser Bühnenadaption des Stummfilms Behauptung.

Vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass der fast 90 Jahre alte Klassiker bisher in Europa noch nie auf die Bühne kam. Die Inszenierung ist ein Experiment und als solches ehrenwert. Aber sie verhebt sich letztlich an ihrer geschwätzigen Stummfilmhaftigkeit. Also: Es wird viel geredet, auch viel Belangloses. Aber dann wird auch wieder viel stummfilmisch pantomimt. Das knirscht.

Sache fängt zeitgemäß an – mit einem Wutbürger

Dabei fängt die Sache ganz zeitgemäß an. Es ist nämlich ein im Ehekrieg frustrierter, latent aggressiver Wachmann, in dem man leicht den rechtspopulistischen Wutbürger erkennt (Johannes Kienast), der den Tramp in einem maroden Theaterbau aufspürt und vertreibt. Dabei wird auch sofort klar, das Roman Konieczny ein wunderbar weltfremd versponnener Tramp sui generis ist, das heißt: ohne Chaplins Figur platt nachzuahmen.

Karikaturen schlagen keine Funken für die Handlung

Doch da ist dann eben die von den Machern willkürlich eingezogene Theaterebene. Sie wird von Luca Füchtenkordt als befremdlich fistelnder Karikatur eines Inspizienten und Tobias Beyer als selbstgefällig-wehleidiger Karikatur eines Schauspielers bespielt. Beide hängen sich sehr rein, ohne allerdings substanzielle Funken für die Handlung daraus schlagen zu können.

Und dann ist da noch Naima Laube als Blumenmädchen. Neu im Ensemble. Anmutige Erscheinung. Wir hoffen für sie, dass sie sich in kommenden Rollen profilieren darf.