Galka Scheyer und Braunschweig: Kunst gegen Spargel

Und plötzlich sind die ganz Großen der Kunstgeschichte in Braunschweig zu Besuch, aber kaum einer merkt etwas davon. Paul Klee, Alexander Jawlensky, Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger werden 1923 von der Braunschweiger Malerin und Kunstagentin Galka Scheyer zur „Blauen Vier“ erklärt, um die Expressionisten gleich mit Markennamen in den USA einzuführen. Einer nach dem anderen kommt noch auf Besuch nach Braunschweig, zeigt etwas in Galerien oder tauscht Elektrogeräte gegen Kunst beim Eisenwarenhändler Otto Ralfs, dem sie auch ins Gästebuch schreiben.

Es ist Inflationszeit, und Galka Scheyers Geschäftssinn macht sich bezahlt, wenn sie die Erlöse aus Bilderverkäufen für Jawlensky gleich in Konserven umsetzt, auf die sie als Miteignerin der einst väterlichen Konservenfabrik Maseberg Zugriff hat. Jawlensky ist’s zufrieden, verlangt nach Spargel und Erdbeeren.

Der Braunschweiger Dramaturg Gilbert Holzgang hat für sein neues Stück „Galka Scheyers Fotoalbum“ gewohnt akribisch recherchiert. Es beleuchtet die Jahre bis zur Auswanderung der rührigen Kunstagentin in die USA. Emilie Esther Scheyer, 1889 in Braunschweigs Okerstraße geboren, ist von vornherein auf Aufbruch gestimmt. Mit der gediegenen Braunschweiger Bürgerlichkeit kann sie schon als Kind nichts anfangen. Es zieht sie nach London und Paris (als Kindermädchen), sie malt mit den Künstlerfreunden Albert Hamburger und Gustav Lehmann in Riddagshausen – und Italien. Nach 1923 nimmt sie den von Jawlensky verliehenen Kosenamen Galka (Russisch für Dohle) an. Der Braunschweiger Horizont war ihr immer zu klein.

Holzgang mimt selbst den Erzähler, lässt seine Schauspieler im Theatersaal des Gliesmaroder Thurms in Rollen mit abgelesenen Originaltexten schlüpfen. Gesa Dierksen spielt dabei sehr passend die quecksilbrig-unternehmungslustige Galka, eine unruhige, laute Person, wie Zeugnisse belegen. Für die ernsteren Passagen, wenn ihre Seele „schwarz leidet“, wie sie schreibt, oder sie Silvester in jüdischer Tradition lieber in aller Stille allein verbringt, bleibt Dierksens Ton allerdings zu mädchenhaft-naiv, da hätte es doch einer erfahrenen Schauspielerin bedurft.

Entscheidend wird die Begegnung mit Jawlensky 1916, den Hans Stallmach in der Alterssteifheit des alten Herrn am Stock gibt. Ein wohl eher egoistischer Zeitgenosse, gerade was Frauen anbelangt. Aber Galka ist sofort bereit zu bewundern und zu helfen. Kurz nach ihrem eigenen Erfolg als Malerin in einer Ausstellung im Anton-Ulrich-Museum 1919 übernimmt sie Jawlenskys Promotion. Und bekommt immerhin 45 Prozent Provision. „Geld wie Heu“, freut sie sich. Bis zur Inflation.

Eine Stelle am Weimarer Bauhaus entgeht ihr, weil Gerüchte auftauchen, sie hätte Jawlensky-Bilder gestohlen. Der solidarisiert sich formell, verlangt aber privat nach genauer Abrechnung. Galka organisiert fortan den Verkauf über die Buchhaltung der Maseberg-Fabrik: „das erste Mal in meinem Leben, dass Braunschweig mich nicht demoralisiert“.

Mit Galkas Begeisterung kann Jawlensky, der sie auf eine italienische Insel (ver)führt, offenbar nichts anfangen. Kühl erklärt er: Nicht was in seiner Biografie stehe, sei wichtig, sondern wer sie schreibe. An Galka, die bereits daran arbeitet, denkt er dabei offenbar nicht. Nie wird sie erscheinen.

Für diese Traurigkeiten in Galkas Leben braucht es auf der Bühne auch mal stillen Raum. Die Kollegen sorgen meist für Leben. Kathrin Reinhardt erinnert als Marianne von Werefkin, Jawlenskys strenge Muse vor Galka, in ihrer herrlich sehnigen Energie an die Figur der Arkadina aus Tschechows „Möwe“. Und sie lässt den Ausdruckstanz der Charlotte Bachrach gekonnt auf der Schwelle zwischen Ernst und Ironie.

Jürgen Beck-Rebholz gibt elegant-charmant die Künstler und Kritiker, auch den als Decadent gezeichneten Ankläger des Verfalls aller Kunst, wie Rechtsnationale bald gegen die Expressionisten ätzen. Ronald Schober gibt dem jovialen Pelzhändler Mayer Wurschtigkeit und den merkwürdig deutsch-leutseligen Rassenurteilen Max Beckmanns Schärfe. Eine Trouvaille Holzgangs wie die Reproduktionen bisher unbekannter Gemälde Galka Scheyers. Es ist viel zu erfahren in seinem Dokumentartheater.

Wieder 20., 21., 27., 28., 29. September, 2. Okt. Karten bei Musikalien-Bartels.