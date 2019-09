Zwei Mal überlebt: Schau über Olympioniken im KZ Bergen-Belsen

Shaul Ladany hat noch einmal das blaue Jacket angezogen, das noch wie angegossen sitzt. Der israelische Wissenschaftler und Sportler trug es 1972 bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in München. Ein Foto davon ist in der Ausstellung „Lebensläufe“ zu sehen, die die niedersächsische KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen am Donnerstag eröffnet hat. Beides, Ort und Datum, sind bedeutend für das Leben Ladanys.

Am 5. September, vor genau 47 Jahren, blieb er verschont, als palästinensische Terroristen Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln nahmen. Und im Jahr 1944 entkam er dem Konzentrationslager, in dem insgesamt mehr als 52.000 KZ-Häftlinge ums Leben kamen. „Ich stehe hier für alle, die in Bergen-Belsen waren“, sagt der 83-Jährige vor der Eröffnung der Ausstellung, die auf seinen Erinnerungsstücken beruht. An seine und ihre Geschichte zu erinnern, sei auch eine „historische Genugtuung“.

Seit seinem 13. Lebensjahr sammelt Ladany originale Dokumente aus dem Konzentrationslager. Auch zum Attentat von München hat er zusammengetragen, was er bekommen konnte.

Für die erstmals zu sehende Wanderausstellung hat eine Mitarbeiterin der Gedenkstätte Tausende von Ladanys Fotos, Dokumenten, Postkarten und Zeichnungen gesichtet. Ausgewähltes wird als Reproduktion gezeigt. Tafeln informieren anhand der Biografie Ladanys und weiterer Überlebender unter anderem über die Situation in Ungarn und Serbien im Zweiten Weltkrieg. Geschildert werden auch die Auswanderung der Juden nach Israel und die Olympischen Spiele in München.

Ladany war acht Jahre alt, als er mit seiner Familie aus Ungarn in das KZ deportiert wurde. Er gehörte zu den wenigen jüdischen Insassen, die aufgrund von Verhandlungen des Journalisten Rudolf Kasztner und jüdischer Organisationen mit der SS gegen Geldzahlungen schließlich im Dezember 1944 in die Schweiz ausreisen durften. Mehr als 50 seiner Angehörigen überlebten den NS-Terror nicht.

Die Erinnerungen an das Lager hätten sich trotz seines jungen Alters damals tief in ihm eingegraben. „Ich erinnere die Baracken, die Zäune, die Wachtürme, die sehr langen Zählappelle draußen, wo wir für Stunden standen“, berichtet er. „Und ich erinnere den Hunger, den Hunger und den Hunger.“

Auch das Andenken an die Olympischen Spiele in München pflegt er mit seiner Sammlung. Im September 1972 erlebte der Leichtathlet die Ermordung von elf seiner Teamkollegen durch die palästinensische Terrorgruppe „Schwarzer September“. Shaul Ladany überstand das Attentat. Bis heute hält er den Weltrekord im Gehen über 50 Meilen: Sieben Stunden, 23 Minuten, 50 Sekunden.

Die Ausstellung dokumentiert auch seine Karriere als Sportler und Wissenschaftler. Ladany ist gemeinsam mit seiner Tochter Danit zu der Eröffnung gekommen. Sie wolle später einmal nicht alle seine Sammlungen übernehmen, sagt sie. Doch die Erinnerungsstücke an Bergen-Belsen werde sie bewahren. „Das ist ein Erbe des jüdischen Volkes und ein Erbe der Familie. Und es ist wichtig, das an die nächsten Generationen weiterzugeben.“