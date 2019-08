Kurt Krömer legt sich mit Braunschweiger Publikum an

„So ein gut aussehendes Publikum heute“: Solche Schmeicheleien hört man auf Konzerten häufig. Harry Rowohlt nannte das einst Anschleimphase.

Komiker Kurt Krömer macht am Dienstag bei Kultur im Zelt genau das Gegenteil. Er schaut irritiert. „Nee, Dankeschön. Mit Flirten ist heute nichts. Da kann ich auch im Museum Ausgrabungen anflirten.“ Er geht von der Bühne und spricht mit jemandem: „Ich wusste nicht, dass die Tour auch durch Altenheime führt.“ Den Zuschauern empfiehlt er dann: „Wenn das Klatschen zu schwer wird, könnt ihr auch mit dem Urinbeutel gegen die Stuhlbeine schlagen.“ Nach den ersten Gags im ausverkauften Zelt geht das Abqualifizieren weiter. „Ich sehe nur die erste Reihe. Da haben wir heute optisch gesehen Pech.“ Schließlich ruft jemand: „Schau selber in den Spiegel.“

„Stresssituation“, Krömers sechstes Bühnenprogramm, ist mutig. Es bietet reichlich Gelegenheit, sich beleidigt zu fühlen – in einer Zeit, in der alles einen gigantischen Shitstorm auslösen kann und die Sensibelsten und Verletzlichsten oft den Ton angeben. In der zweiten Hälfte verlassen tatsächlich zwei Zuschauer das Zelt – nach dem Statement: „Wir sind ja sowas von tierlieb, zu Haustieren. Bei Nutztieren ist das egal. Wenn der Bolzenschuss danebengeht und das Schwein am Haken zappelt, ist das nicht schlimm. Aber wehe, dem Dackel zwickt das Halsband oder die Katze hat Spliss.“

In der ersten Hälfte reicht er ein Taschentuch unter den Tisch, an dem er sitzt: „Roswitha, keinen Bock mehr. Wisch dir mal den Mund ab.“ Die Frau hinter mir kommentiert: „Das ist ja unmöglich.“ Ein Zuschauer, den er wegen der weiten Anreise als Top-Fan auf die Bühne holt, ist so lässig distanziert, das Krömer seine übliche Nummer nicht ganz durchzieht. Er umarmt ihn exzessiv und küsst ihn auf die Wange. Ihm das Gesicht abzulecken, wie in anderen Städten, traut er sich indes nicht. Gut so.

Lockere Storys kommen in den 90 Minuten natürlich nicht zu kurz – lebendig erzählt oder abgelesen. Die meisten verdienen das Prädikat: ganz nett. Der Dauernörgler erzählt von Elternabenden, in denen immer eine Mutti den Betrieb aufhält; von Körperkult und Streichen mit der sprachgesteuerten Alexa; oder von seinem ökologischen Jahr im Futtermagazin des Berliner Zoos. Er spuckt Wasser, kriecht über den Boden oder nimmt ein Zahnprovisorium heraus und reinigt es in Kukident – das schäumende Wasser ins Publikum spritzend.

Auch Selbstironie hat Platz. Krömer mustert etwa seine entstehende Platte und kommentiert: „Ich lass mir Haare aus den Ohren wachsen und leg sie rüber.“ Zum Schluss langer, starker Beifall. Die meisten Zuschauer fühlten sich von dem wilden Mix gut unterhalten.