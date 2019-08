Karl-Barth-Schau Braunschweig: Genosse Pfarrer und der ferne Gott

Es gab Zeiten, da schafften es Theologen noch auf das Titelblatt des Spiegels: Als „Gottes fröhlichen Partisan“ charakterisierte 1959 das Nachrichtenmagazin den reformierten Pastor Karl Barth, der die Dialektik in die Theologie einführte und selbst auch ziemlich dialektisch lebte.

Dass der Verfasser einer 9000-seitigen „Kirchlichen Dogmatik“ nicht nur seine eben 17¾jährige ehemalige Konfirmandin Nelly Hoffmann geheiratet hatte, sondern ab 1929 auch noch mit seiner ehemaligen Studentin Charlotte von Kirschbaum in einer regelrechten Ménage à trois (und vielen Kindern) zusammenlebte, ist die gesellschaftlich pikanteste Ausformung davon.

Und dass der junge Pfarrer 1915 im schweizerischen Safenwil die örtliche SPD-Sektion mitgründete und den ausgebeuteten Textilarbeitern bei der gewerkschaftlichen Organisation half, trug ihm den Ruf „Genosse Pfarrer“ ein und den Kirchenaustritt des ansässigen Textilunternehmers. Dabei war auch Barth durchaus Genussmensch, liebte Zigarren, Bier und Mozart.

Eine Ausstellung des Reformierten Bunds und der EKD, die Pastor Werner Busch nun in die Braunschweiger Katharinenkirche geholt hat, entwirft in 16 Lesetafeln klar und mitvollziehbar das Lebensbild des 1886 geborenen Theologen, der so streitbar wie wirkmächtig war. „Mich beeindruckt an Karl Barth, wie er Gott zum zentralen Bezugspunkt seines Denkens hat werden lassen und daraus eine große persönliche Unabhängigkeit und humorvolle Gelassenheit gewann. Dass er der Zeit großer Katastrophen und komplizierter Kontroversen eine in Gott begründete Freiheit denken und praktizieren lehrte, ist sein Beitrag zur Evangelischen Kirche im 20. Jahrhundert“, so Busch.

Tatsächlich verfasste Barth seinen damals bahnbrechenden Römerbriefkommentar 1919 auch unter dem Eindruck eines unter kirchlichen Segenssprüchen geführten Ersten Weltkriegs. 1934 trat er als wesentlicher Mitredakteur der Barmer Erklärung der Bekennenden Kirche gegen die Gleichschaltung der evangelischen Kirche mit den Nationalsozialisten auf und verweigerte den Eid auf Hitler. Sein Professorenamt in Bonn war Barth damit schnell wieder los, zumal er 1931 auch noch demonstrativ in die deutsche SPD eingetreten war. Sein Bekenntnis war klar und deutlich: „Kirche ist die naturgemäße Grenze jedes, auch des totalen Staates.“

Und es hatte theologische Ursachen, weil die Unverfügbarkeit Gottes für den Menschen die zentrale These seines Denkens war. Denn ein Gott, der über das Christusgeschehen hinaus in der Welt wirkt, sich durch Wunder kundtut oder per Gebet vereinnahmen lässt, ja selbst sich durch frommes Handeln in seiner Stellung zum Gläubigen beeinflussen lässt, wurde von ihm als zu begrenzt gedacht erkannt. „Dieser Gott ist tot. Immer ist Gott dem Menschen jenseitig, neu, fern, fremd, überlegen, nie in seinem Bereich, nie in seinem Besitz“.

Daraus folgte für ihn aber keineswegs Resignation oder Untätigkeit. Im Gegenteil, denn der Pastor, der weiter von Gott sprechen muss, wird in seiner Verkündigung „glaubwürdig durch das Wissen um unsere Unglaubwürdigkeit“. Kirche im 20. Jahrhundert ist kaum mehr anders denkbar.

Doch auch die Gläubigen bleiben handlungsfähig, schließlich war Barth Sozialist. „Der Mensch kann frei auf das gnädige Handeln Gottes antworten.“ Der reformierte Theologe erscheint da ganz lutherisch, proklamiert „die Freiheit des souveränen Gottes“, den Menschen nicht vereinnahmen können, der aber in Christus versöhnend wirksam geworden ist, und die „Freiheit des verantwortlichen Menschen“, der aus dem Gnadenangebot Konsequenzen zieht, so ungenügend sie sein mögen.

Er sieht da auch eine klare Verpflichtung, dass die Christengemeinde die Bürgergemeinde an diese gemeinsame Verantwortung erinnere. Auch angesichts der Judenverfolgung: „Wer das Wort Gottes zu verkünden hat, der muss zu solchen Vorgängen sagen, was das Wort Gottes sagt.“ Gegen Tyrannen wie Hitler sieht Barth auch Gewalt als nötig an. Der Schweiz, wo er inzwischen wieder lehrt, gilt das als „staatsgefährdende Propaganda“. Er wird beobachtet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg tritt Barth gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands und die Atomrüstung auf. Er sieht die Gefahren des kapitalistischen Konsumismus und gibt sich wohl manchen Illusionen über den östlichen Kommunismus hin. Aber man hörte hin, wenn der Theologe sich einmischte. Es ist spannend, ihn und sein christlich fundiertes Denken wiederzuentdecken, gerade weil es Gott als den ganz Anderen ernst nimmt und trotzdem Verantwortung in der Welt bekräftigt.

Schön, dass sich St. Katharinen da engagiert. Die Abt-Jerusalem-Akademie steuert am Wochenende ein Symposium im Gemeindehaus bei.

Karl-Barth-Symposium: Im Katharinen-Gemeindehaus, Braunschweig, Hagenmarkt, offen für jedermann. 30. August, 19 Uhr: „Eine theologische Existenz im Widerspruch“, Eröffnungs-Vortrag von Prof. Christiane Tietz. 31. August, 9.30-18 Uhr: Vorträge von Prof. Joachim Ringleben, Pfarrerin Juliane Schütz, Dr. Peter Zocher, Prof. Klaas Huzing, Stud. theol. Matthias Käser, Pfarrer Gerhard Bergner.

Ab 1. September Predigtreihe von Pastor Klaus Kuhlmann in der ev.-ref. Bartholomäuskirche.

Ausstellung in St. Katharinen geöffnet bis 1. November Mo.-Sa. 10-15 Uhr, So. ab 11.30 Uhr (nach dem Gottesdienst).