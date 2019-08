Chaplin-Musical eröffnet das Kulturzentrum Westand

Bevor am Samstag das Charlie-Chaplin-Musical begann, sah man den Hauptdarsteller auf einer Leinwand – allein im Zuschauerraum. Dann eine Texttafel, ganz im Stummfilm-Stil: „Ja, richtig, Sie sind die Ersten, die im Westand Platz nehmen dürfen.“ Rund 250 Zuschauer erlebten eine mit Spannung erwartete Doppelpremiere: den ersten Auftritt des im Februar gegründeten Musical Ensembles Braunschweig – und die erste Veranstaltung im neuen Kulturzentrum am Westbahnhof (mehr dazu weiter unten).

„Chaplin“ von Thomas Meehan und Christopher Curtis wurde 2006 am Broadway uraufgeführt. Die 26-köpfige Braunschweiger Gruppe ist nun erst das zweite Ensemble, das die deutsche Fassung präsentiert, begleitet von einem zwölfköpfigen Orchester. Die ambitionierten Laien haben sichtlich Spaß am Spiel. Die Requisiten bringen sie oft selbst mit. So verwandelt sich das Bühnenbild auf drei Ebenen rasant von einer Straße in ein Theater und dann unter anderem in Filmsets und Partys. Der wuchtige Gruppengesang – mal bedrohlich, mal fidel mit originellen Tanzchoreographien – gehört zu den Höhepunkten des zweistündigen Stückes, das musikalisch Balladen, Swing und Charleston (ohne Ohrwürmer) vereint.

Die Handlung indes berührt nur selten. Das Leben des 88 Jahre alt gewordenen Stummfilmstars wird zu atemlos erzählt: zu flüchtige Charakterzeichnung; Gefühle oft eher behauptet als dargestellt. Zu den schönsten Regieeinfällen gehört, wie Chaplins Filmerfolg verdeutlicht wird. Da schaut eine Gruppe auf eine (fiktive) Leinwand und lacht einfach eine Weile vergnügt ins Publikum.

In der zweiten Hälfte nimmt dann Chaplins politisches Engagement etwas zu breiten Raum ein – das Bestreben, ihn als Kommunisten zu brandmarken. Sonja Duska hat so indes Gelegenheit, als Klatschreporterin Hedda Hopper zu glänzen, mit kraftvollem, fein nuanciertem Gesang.

Hauptdarsteller Julius Böhning überzeugt derweil eher schauspielerisch als gesanglich. Er ist in fast 90 Prozent des Musicals präsent, mit einem Spektrum von Hilflosigkeit bis Zorn. Das gut aufgelegte Publikum spendet ihm und vielen anderen – insbesondere auch Anna-Sophie Rust als (angehender) Ehefrau Oona – immer wieder Szenenapplaus. Zum Schluss starker Beifall für eine unterhaltsame Ensembleleistung.

Und das Westand? Ist es akustisch top? Gut geeignet für gesellige Treffen? Der erste Eindruck überzeugte schon mal – auch in der Pause und nach dem Musical. Da standen viele Gruppen auf dem Hof und im Foyer mit spaciger Bar (rot mit Spiegelfläche), tranken an Stehtischen, aßen Hotdogs und erzählten.

Auf der Empore steht zusätzlich eine Bar mit Loungecharakter zur Verfügung. Dort sollen so oft wie möglich auch die auftretenden Künstler auftauchen. Beschwerden über Ruhestörung sind im Gewerbegebiet nicht zu erwarten. Gegenüber ist der Skaterpark, nebenan der Kultkiosk Coney Eisland und die Graffiti-Brücke. Ein stimmiges Umfeld.

Der sieben Meter hohe Saal, graue Wände, hat Industriecharme, nicht zuletzt durch Mini-Fenster und breite Lüftungsrohre an der Decke. Die Stühle mit Polster und Kunststoff-Metall-Lehne sind bequem. Akustisch störten indes noch Technikgeräusche, etwa summende Lampen. Daran wird gearbeitet. Die Räume sollen noch vielfältig inszeniert und emotionalisiert werden.

„Im Moment steht hier die Pflicht“, so die Investoren Manfred Neumann und Reiner Nötzel. „Die Kür fängt erst an.“ Die offizielle Eröffnung ist Ende September geplant, mit einem Tag der offenen Tür.

Weitere Aufführungen am 25. August um 16.30 sowie am 30. und 31. August um 19.30 Uhr, Westbahnhof 13.