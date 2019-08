In Wolfsburg steigt das Festival des Genre-Films

Wolfsburg. Michael Flintrop ist ein Filmkenner und gut vernetzt in der Branche. Hauptberuflich als Rechtsanwalt mit Büros in Braunschweig und Dresden tätig, schrieb er seit seinem Studium in München und Regensburg Filmkritiken, gab aber auch einige Filmbücher heraus. Er promovierte mit der Arbeit „Der Action-Cop als populäres Filmgenre“. Action-, Fantasy- und andere Genre-Filme sind seine Leidenschaft. 2011 war er Mitgründer des Genrefilm-Festivals „Cinestrange“. Wir sprachen mit ihm über die achte Ausgabe, die unter dem neuen Namen „Cineways“ von heute bis Sonntag im Phaeno Wolfsburg läuft.

In unserer Region gibt es bereits seit 32 Jahren in jedem Herbst das Internationale Filmfest Braunschweig. Welchen Bedarf sehen Sie für ein weiteres Festival?

Wir wollen dem Braunschweiger Filmfest in keiner Weise Konkurrenz machen. Unser zentrales Anliegen ist es, Genre-Filme zu würdigen. In ganz Deutschland gibt es praktisch kein Festival, das sich speziell dieses Themas annimmt. In München kommt das am Rande vor, und Oldenburg legt einen starken Akzent auf amerikanische Independent-Filme. Sonst gibt es meines Wissens kaum etwas in dieser Art.

Was genau sind Genre-Filme?

Es handelt sich um Filme mit wiedererkennbaren Mustern, bei denen die Zuschauer grundsätzlich wissen, was auf sie zukommt. Das ist praktisch eine Art Vertrag zwischen Produzenten und Publikum. Western, Thriller, Komödien, Action-, Superhelden-, Horror- und Fantasyfilme variieren bestimmte Grundmuster, und eben das macht sie zu Genre-Filmen.

Und solche Filme halten Sie auf Festivals für unterrepräsentiert?

Ja. Dabei sind es oft Genre-Filme, die die meisten Zuschauer ins Kino bringen. Die Idee zum Festival habe ich 2011 gemeinsam mit dem Braunschweiger Filmproduzenten und Regisseur Marc Fehse entwickelt. Wir hatten uns durch einen Zufall kennengelernt und schnell unsere gemeinsame Begeisterung für den Genre-Film entdeckt. Wir sind dann mit zwei Festival-Ausgaben in Dresden gestartet, wo ich beruflich gut vernetzt bin. 2014 haben wir das „Cinestrange“ dann nach Braunschweig geholt.

Mittlerweile heißt das Festival „Cineways“. Ist damit eine Neuorientierung verbunden?

Der neue Titel betont, dass wir möglichst viele Genres abdecken wollen. „Cinestrange“ hatte einen starken Fokus auf Horrorfilme, weil Marc Fehse sich da hervorragend auskennt. Mir war die Akzentuierung aber zu massiv. Marc ist vor zwei Jahren aus der Organisation ausgestiegen, um sich ganz auf seine eigenen Produktionen zu konzentrieren, unter anderem den Horrorfilm „Sky Sharks“, an dem er seit einiger Zeit arbeitet. Wir haben die thematische Ausrichtung erweitert und betonen das mit dem neuen Namen. Hinter dem Festival stehe übrigens nicht nur ich, sondern ein Verein, dessen Vorsitzender ich bin.

In diesem Jahr findet „Cineways“ erstmals ausschließlich in Wolfsburg statt. Warum?

Wir standen in Braunschweig doch sehr im Schatten des Internationalen Filmfestes. In Wolfsburg sind wir mit offenen Armen empfangen worden und haben mit dem Phaeno, in dem das Festival in diesem Jahr ausschließlich stattfindet, einen perfekten Partner gefunden. Das besondere Ambiente des Phaeno passt gut zu unserer inhaltlichen Ausrichtung, gerade wenn es beispielsweise um Fantasy geht, und es bietet mit der Bankettebene mit rund 100 Plätzen und dem Wissenschaftstheater mit rund 250 Plätzen zwei interessante Vorführsäle.

Sie kündigen prominente Gäste aus der Filmbranche an. Um wen handelt es sich?

Da ist einmal die US-Schauspielerin Lindsay Wagner. Sie wurde Mitte der 70er Jahre als Hauptfigur der Serie „Die Sieben Millionen-Dollar-Frau“ bekannt, die auch in Deutschland sehr erfolgreich lief. Für die Rolle erhielt sie einen Emmy. Sie spielte auch in einigen Kinofilmen, unter anderem in „Nachtfalken“ mit Sylvester Stallone, mit dem sie allerdings aus mehreren Gründen unzufrieden ist. Wagner blieb in den USA vor allem ein großer TV- und Serienstar. Zuletzt wirkte sie etwa in einer Folge von „Grey’s Anatomy“ mit.

Dann haben Sie Kabir Bedi eingeladen, einen indischen Schauspielstar.

Richtig. Bedi wurde in Deutschland ebenfalls Ende der 70er Jahre durch die Serie „Sandokan“ bekannt, die ein echter Straßenfeger war. Er spielte die Hauptrolle eines Piraten und Freiheitskämpfers, des Tigers von Malaysia, der sich gegen die britischen Kolonialherren wehrt. Einen großen Auftritt hatte er dann 1983 auch als Bösewicht Gobinda im James-Bond-Film „Octopussy“. In den vergangenen Jahren spielte er in zahlreichen erfolgreichen Bollywood-Filmen mit. Er zählt zu den Stars dieses Genres.

Dann haben Sie Luciano Tovoli eingeladen.

Tovoli ist ein wirklich herausragender italienischer Kameramann. Er drehte mit Dario Argento 1977 den stilprägenden Horrorfilm „Suspiria“, ein ungeheuer bildstarkes Meisterwerk, das wir am Freitagabend in einer besonderen, von ihm selbst noch einmal bearbeiteten Fassung zeigen werden. Tovoli wird auch eine Einführung geben. Er drehte viele weitere bekannte Filme wie „Ein Käfig voller Narren“, „Weiblich, ledig, jung sucht…“, „Kiss of Death“, aber auch die Doku „Unsere Ozeane“. Kurzfristig leider abgesagt hat uns aus dringenden familiären Gründen übrigens der US-Regisseur Rob Cohen, den wir ebenfalls eingeladen hatten.

Wie wird das Publikum die Gäste erleben?

Wir veranstalten jeweils einen Abend mit Lindsay Wagner, Tovoli und Bedi, bei dem ihr Lebenswerk vorgestellt wird und sie ausgezeichnet werden, mit Talkrunden, aber auch der Gelegenheit für alle Besucher, mit den Stars zu sprechen oder sich Autogramme zu holen. Den direkten Kontakt mit prominenten Schauspielern und Filmschaffenden sehen wir als Markenzeichen unseres Festivals.

Und einen Filmwettbewerb gibt es auch?

Richtig, wir haben sieben internationale Genre-Filme ausgewählt, darunter einen Horrorfilm, zwei Fantasy-Thriller, aber auch einen schrägen Rock’n‘Roll-Streifen und eine Komödie. Eine Jury um den Regisseur Marco Serafini wird sie bewerten.