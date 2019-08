Die Jazzkantine brodelt immer noch

Früher spielten sie ihre Alben in großen Studios ein. Zeitweise betrieben sie selber eines in einem alten Fabrikgebäude. Heute nimmt Bassist und Bandchef Christian Eitner die Soli von Saxofonist Heiner Schmitz oder Trompeter Christian Winninghoff und das Vokal-Feuerwerk der Rapper Cappuccino und Tachi im zur Aufnahmekabine umgebauten Gästezimmer seiner Braunschweiger Altbau-Wohnung auf. Und zusammengefügt werden die Tracks nebenan im großzügigen Musikzimmer, wo der Blick über Mischpult und Rechner hinweg auf die Pauli-Kirche schweift. Arbeiten bei Tageslicht passt mittlerweile ganz gut zum Biorhythmus des 53-jährigen Musikprofis Eitner.

Das Musikgeschäft hat sich rasant gewandelt seit Gründung der Jazzkantine vor 25 Jahren. Die Arbeitsweise der Band auch. Aber sie kocht immer noch frische Alben zusammen. Zum Jubiläum serviert sie Freitag ein neues Song-Menü, und zwar „Mit Pauken und Trompeten“. „Der Titel bringt unseren Mix aus Jazz, Funk und Rap auf den Punkt“, meint Eitner und streckt seine 1,90 Meter hinterm Mischpult aus.

Nach einem jazzigen Intro mit frei flutendem Posaunen-Solo von Großküchenmitglied Nils Wogram legt die Band mit einem hypnotischen Beat los, der charakteristisch ist für den Kantinensound: untenrum ein klar strukturiertes Rhythmus-Fundament, jazzige Farbtupfer an den Wänden, aber die Herren im Haus sind Rapper, Gastsängerinnen und -sänger. Der Jazz ist meist Ornament, die Basis Hip-Hop und Soul.

Die Bandgeschichte in 4,16 Minuten

„Eine Ehre“ lässt die Bandgeschichte in 4,16 Minuten Revue passieren, von den Anfängen Mitte der 90er Jahre an. „ASS bookt ne Tour von Hamburg nach München / in Köln ne halbe Stunde und in Wien ein Viertelstündchen (...) Rapper mit Eiern, nächtelang feiern, Razzia in Bayern, die Stimmbänder leiern.“

Nach einigen Konzeptalben in den vergangenen Jahren, von der ­ –sehr erfolgreichen – Metal-Hits-Verjazzung „Hells Kitchen“ über die weniger heiß gelaufenen Scheiben mit anverwandelten Volksliedern und Rap-Klassikern, habe die Band diesmal wieder ein klassisches Jazzkantinen-Album vorlegen wollen, erzählt Mastermind Eitner. „Wir hatten mehr als 100 Songideen. Alle steuern ihre Einfälle bei. Das reicht von interessanten Melodien und Beats über Texte bis hin zu fast fertig komponierten Songs.“

Das alles wurde digital zusammengetragen, diskutiert und weiterbearbeitet. Schließlich leben und arbeiten die acht Musiker außer den Erz-Braunschweigern Eitner, Cappuccino und Gitarrist Tom Bennecke mittlerweile über die halbe Republik verteilt. Das Kerntrio gehörte auch bereits der Gründungsformation an, die seitdem zahlreiche Wechsel erlebte.

15 neue Titel, davon fünf Instrumentals, haben es auf das Jubiläumsalbum geschafft. Neben der Qualität der Stücke sei auch Abwechslungsreichtum ein Kriterium, erklärt Eitner. Abgestimmt werde basisdemokratisch. Im Zweifel habe er das letzte Wort. Die Rhythmus-Grundlage der Songs sei dann gemeinsam in einem Studio eingespielt worden. „Das muss in wenigen Tagen laufen. Ich tendiere mittlerweile dazu, den ersten Versuch zu nehmen. Bloß kein ewiges Herumfrickeln. Das treibt den Nummern nur die Lebendigkeit aus. Ich muss dafür auch nicht nach New York fliegen.“

Stattdessen habe man sich im Studio eines Kumpels von Drummer Andy Lindner in Paderborn getroffen. Der Rest der Aufnahmen und das Abmischen sei dann im Wesentlichen im Hause Eitner gelaufen. Für die CD gebe es ja auch kein nennenswertes Budget mehr. „Wir verdienen mit einem Album kaum noch etwas. Es ist ein Luxus, den wir uns gönnen, eine Promotiongeschichte, Anlass und Programm für eine Tour.“ Und ein Souvenir für die treuen Fans, die mittlerweile übrigens oft zur Vinyl-Variante griffen.

Live füllt die Jazzkantine offenbar auch ein Vierteljahrhundert nach dem Hype der ersten Jahre noch große Clubs und mittlere Hallen. 16 Konzerte spielt die Band im Oktober und November, neben den beiden Gigs im Braunschweiger Westand sind auch die Termine in Hamburg und Stuttgart bereits ausverkauft.

„Ich finde es wichtig, mit der Band immer mal wieder aus Braunschweig rauszukommen, wo wir auch durch unsere Theater-Aktivitäten natürlich local heroes sind“, sagt Eitner. „Aber es ist wichtig, neue Eindrücke zu bekommen, auch mal von außen gespiegelt zu werden – und ganz einfach gemeinsam zu zeigen: Hallo, uns gibt’s noch.“

Das bietet das neue Album

„Mit Pauken und Trompeten“ kommt ohne große Hits und musikalische Innovationen daher. Aber es ist eine ausgereifte Produktion von Klasse-Musikern, die über 50 Minuten abwechslungsreich bleibt, immer neue Farben und Genres bietet.

Textlich ragt der Song „Lass sie doch“ heraus, in dem Rapper Cappuccino amüsant mit Helikopter-Eltern abrechnet.

Unter den Gastsängern überzeugt Maike Jacobs mit dem lässig-melancholischen Titel „Irgendwo“. Pat Appleton steuert mit „Die Zeit bleibt stehen“ eleganten Soul bei. Albert N’Sanda und Johnny Strange liefern mit „Tanz, Baby“ einen etwas derben Tanzflächenfüller ab.

Die Braunschweig-Konzerte der Kantine sind ausverkauft. Aber am 8. September spielt sie beim Entdeckerfest Hannover.