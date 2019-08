Sindbad (Jeffrey Jonas, links) und sein Freund Karsim (Misza Prakash) sitzen mit Braunschweiger Kindern am Wirtshaustisch.

Braunschweig. Im Märchen „Sindbad“ im Theaterzelt an der Städtischen Musikschule ist der Orient zu Besuch.

Sindbads Abenteuer in Braunschweig mit Witz und Spielfreude

Die Braunschweiger Kinder sind echt hilfsbereit. Das Zelt ist zwar nicht fruchtbar voll bei dieser Vormittagsvorstellung des Märchens „Sindbad“, aber die Kinder pusten, was das Zeug hält, damit der märchenhafte Seefahrer Richtung Westen, nämlich nach Braunschweig segeln kann. Und sie klopfen eifrig den Regen auf die Bänke, wissen schwierige Antworten und haben Mut, mit den Reisenden am Wirtshaustisch anzustoßen.

All dies ist Zeichen einer höchst gelungenen Kommunikation zwischen den Darstellern des Lindenblüten-Theatervereins und den Zuschauern – zu danken vor allem Misza Prakash als Kasim, der als unermüdlich plaudernder Kumpel von Sindbad auch schnell zum Freund der Kinder wird. Der HBK-Student des Darstellenden Spiels ist ein echtes Talent, findet mühelos den Draht zu den Kids und hat auch die meisten Witze auf seiner Seite. Mit seinem Appetit, seiner Angst vor Mäusen und seinen trockenen Kommentaren erdet er die Heldenhandlung angenehm.

Das frei erfundene Stück von Wolfram Pfäffle (und seine Inszenierung) lässt dazu Raum, ja lebt recht eigentlich davon, denn furchtbar einfallsreich ist dieses achte Abenteuer Sindbads nicht ersponnen. Sie jagen einer vom Herzog Heinrich dem Löwen aus dem Haus der Weisheit in Bagdad entführten Bernsteinkette nach, die wie Nathans Parabel-Ring „vor Gott und Menschen angenehm zu machen“ vermag.

Dabei bringt Pfäffle die Chronologie unnötig durcheinander, da nicht einer von Heinrichs Vorfahren, sondern er selbst einst mit dem allerdings türkischen Sultan Geschenke getauscht hatte. Und sehr umstandslos rückt er sie dann auch wieder raus, als Sindbad und Kasim sie wiederfordern. Die Tochter Mathilda (Janina Meyer) gibt’s auch gleich noch dazu. Wäre spannender gewesen, wenn Pfäffle seinen Orientreisenden hier in Südostniedersachsen ein paar Abenteuer zu bestehen gegeben hätte, um das platte Welfenland mit etwas orientalischem Witz aufzumischen. Die kulturelle Begegnung bleibt so einseitig: Currywurst mit Pommes rotweiß wird den Gästen augenzwinkernd als Gipfel der Kulinarik vorgeführt.

Die Abenteuer erleben Sindbad und Kasim vorher schon. Auf dem Boot, wo Jeffrey Jonas’ etwas mulmige Artikulation die Kunstform findet, die ihm bestens ansteht: der Junge überzeugt als cooler Rapper. Und dann treffen sie ja auch noch den König von Zypern, den Julius Böhning exzellent als selbstverliebten Kindkönig spielt. Die Mischung aus Neugier, Naseweisheit und Willkür gelingt ihm bestens, auch er ein Talent. Und Alexander Hendricks gähnt den müden Wächter dazu.

Zum guten Ende wird in prächtigen Kostümen geheiratet, wobei Kasim bei Sindbads Trauung mit Ma-thilda vor der entscheidenden Frage Einspruch erhebt. Er will auch heiraten. Wen? – Die Kinder sind hier schon fortschrittlicher als das Märchen: „eine Frau oder einen Mann“ ruft eins dazwischen. Vorgesehen ist für ihn Sindbads Schwester (Sarah May), und Heinrich (Pfäffle) spendet im samtroten Edelmantel den Segen. Nur Scheherazades Ausstattung auf dem Erzählersessel ist noch eindrucksvoller. Susanne Maierhöfer darf leider wirklich nur den Rahmen erzählen.

Darsteller wie Kinder haben offenbar viel Spaß auf dieser Reise, hier wurde mit Liebe und Witz Theater gemacht. Und das Zirkuszelt mit der Diskokugelbeleuchtung hat sowieso seine eigene Atmosphäre. Ein schönes Ausflugsziel für Ferienkinder und ihre (Groß-)Eltern.

Bis 22. August. Karten: (0531) 16606.