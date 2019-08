Bauchredner Sascha Grammel: „Auszeit von Horrornachrichten“

Einst spielte er in der kleinen Brunsviga, am Mittwochabend füllte er mit 6000 Menschen die gigantische VW-Halle: Sascha Grammel ist unbestritten Deutschlands beliebtester Puppenspieler und Bauchredner. Sein frecher Fasanenverschnitt Frederic Freiherr von Furchensumpf und die schüchterne Schildkröte Josie genießen Kultstatus. Wir sprachen mit dem 45-jährigen Berliner vor seiner neuen Show „Fast fertig“.

Was muss eine Puppe haben, damit sie mit Sascha Grammel auf die Bühne darf?

Sie muss Sympathie versprühen, authentisch sein und Leben haben. Ich gebe mir so viel Mühe mit meinen Puppen, dass sie als Lebewesen wahrgenommen werden. Deshalb kämpfe ich auch im Fernsehen immer dafür, dass die Kameras nicht zu nah rangehen. Denn irgendwann sieht man die Mechanik oder den Latexschaum. Wenn wir mal Kamerateams hinter der Bühne haben, achte ich auch immer darauf, dass nicht irgendwo ein Frederic rumliegt. Niemand soll ihn als leblose Puppe sehen.

In der Show gibt es verschiedene Charaktere, und die haben verschiedene Standpunkte. Wir erleben etwas gemeinsam, und jeder erzählt die Geschichte aus seiner Perspektive.

Warum lassen Sie sich bei Interviews ungern mit den Puppen fotografieren?

Ich möchte bei Interviews nicht die Puppen im Fokus haben, sondern mal mich in den Vordergrund stellen. Weil ich derjenige bin, der das alles erschafft, der diese Welt kreiert. Und ob am Ende irgendein Käse neben mir steht oder eine kleine süße Schildkröte, das ist zweitrangig. Das verstehen aber ganz viele nicht.

Es ist äußerst schwierig, Puppen für Fotos in Szene zu setzen. Die Puppe muss direkt in die Kamera gucken. Wenn sie nur ein Stück vorbeischaut, sieht sie leblos aus. Manchmal verrückte ich in der Nachbereitung bei Fotos eigenhändig die Pupillen.

Ich mache meinen Job halt mit Leidenschaft und habe von Anfang an, auch im Fernsehen, um alles gekämpft. Da ging es mir gar nicht ums Geld. Mir ging es immer nur um die Sache.

Früher Brunsviga, heute die große VW-Halle ...

Wenn Sie mich fragen, wäre ich immer noch lieber in der Brunsviga. Ich mag kleine Säle. Meine Programme übe ich immer im Kulturhaus Spandau ein, bei mir um die Ecke, vor 140 Zuschauern. Ohne La-Ola-Welle. Da sitzen ganz ehrliche, echte Menschen, Durchschnittsalter 60, ein bisschen gehobener. Da wird nicht alles gefeiert und bejubelt. Das ist sehr echt, und manchmal tut es ehrlich gesagt auch ein bisschen weh, wenn man merkt: Der Witz ist gar nicht lustig. 6000 Leute reagieren aber auch noch mal anders als 140. In einer anonymen Masse, da feiert man schneller mal.

Es ist natürlich schon ein großes Kompliment, wenn einen so viele Menschen sehen wollen. Aber es hat mich einige graue Haare gekostet, die Kleinkunst in die große Halle zu bekommen.

Als ich meinen ersten großen Auftritt hatte, ich glaube es war 2010 in Hildesheim, da bin von der Bühne gekommen und war fix und fertig. Ich hatte keinen Spaß an dem Auftritt, das war nix. Ich habe die ganze Zeit gegen das Publikum gearbeitet, alles war falsch. Da habe ich gemerkt: In solch einer Halle muss man eben anders spielen.

Folglich hatte ich zwei Möglichkeiten: Entweder ich lasse das und spiele klein, oder ich passe mich an. Dann hatte ich das Glück, mein Management kennenzulernen. Das hat größer gedacht als ich, der nie besondere Ziele verfolgte.

Letztlich sind es viele Faktoren, die zum Erfolg geführt haben. Es muss ja auch bei den Zuschauern die Bereitschaft da sein. Bei mir war es wohl auch Glück – und Fleiß. Ich muss sagen, dass ich sehr fleißig bin. Ich bin unpünktlich und habe viele Macken, aber ich bin enorm fleißig.

Ihr Programm dauert netto rund zwei Stunden. Und auch wenn es anders aussieht, stehen Sie allein dort oben. Wie schaffen Sie sich solch ein enormes Pensum drauf?

Ich übe bis zum Umfallen.

Keine Angst vor Texthängern? Vor zwei Jahren hatten Sie hier einige….

(lacht herzlich) Bleiben Sie zur Show heute Abend? Dann werden Sie sicher noch einige Texthänger erleben. Ich war nie gut im Auswendiglernen. Aber ich sehe das nie als Fehler, sondern als Angebot, was daraus zu machen. Oft habe ich Momente gehabt, in denen ich wirklich nicht mehr weiter wusste und irgendwas improvisiert habe. Manchmal war es am Ende lustiger als das, was vorher da war. Ich bin entspannter geworden. Es reißt mir ja auch keiner den Kopf ab. Aber ich habe schon Respekt vor dieser riesigen Kulisse. Wenn ich hier vor der Show aus dem Fenster meiner Garderobe schaue und die vielen, vielen Menschen einlaufen sehe, dann ist das schon schön (lächelt selig).

Und wie gehen Sie das Einstudieren nun an?

Vor zwei Jahren habe ich angefangen mit dem neuen Programm. Da schreibt man die ersten Texte, probiert sie aus – und schon ist die erste Nummer fertig. Dann zeichne ich mir kleine Piktogramme als Gedankenstütze. Ich nenne sie Piktogrammel. Beim Textlernen sehe ich dann immer meine kleinen Zeichen, je skurriler umso besser. Später mache ich mir dann einen Spicker, auf dem alle Piktogramme nebeneinanderstehen. So kann ich sofort sehen, welche Nummer als nächstes kommt. Das hilft mir sehr.

Es fällt auf, dass Sie auf der Bühne so gar nicht garstig sind und auch ganz unpolitisch ...

Ich mag es nicht, mich über andere lustig zu machen. Deswegen mag ich es auch nicht, wenn eine Puppe die Keule rausholt und auf irgendwen eindrischt. Das mache ich nicht, ich nutze keine Schwächen anderer aus. Ich versuche, den Zuschauern genau das Gegenteil zu schenken. Ich mag Kabarett, bin auch ein politischer Mensch, aber wir brauchen im Leben auch mal eine Auszeit von den Horrornachrichten.

Wenn man nach einem Kabarettabend nach Hause geht, bleibt einem das Lachen im Halse stecken und man denkt: Oje, wie schlecht ist die Welt. Wenn man das Radio anmacht, gibt’s auch nur negative Meldungen, etwa dass wieder irgendwo jemand an einer Tankstelle erschossen wurde. Was bringt mir diese Information? Ich würde lieber hören, dass irgendwo ein Kinderkrankenhaus gebaut wird. Das würde mir positive Gefühle bescheren. Die Gewichtung stimmt einfach nicht mehr.

Ich will den Leuten eine andere Welt zeigen, wo alles bunt ist. Ich will, dass alle, auch ich selber, mal kurzzeitig viel Spaß haben.

Wir können herzlich über Sie lachen. Über wen lachen Sie?

Ich mag Slapstick, habe mir alle DVDs von „Dick & Doof“ geholt. Diese Sachen funktionieren heute noch. Was ich nicht mag, ist verletzender Humor. Ich bin halt ein harmloser Typ, würde ich sagen.