Der Frust der Braunschweiger Elektro-Fans

Die Sommermonate sind seit Jahrzehnten klassische Festivalmonate. Auch in unserer Region ist da einiges los, von den Woltershof- und den Raffteich-Open-Airs bis zum Sommerfestival der Autostadt. Doch in Sachen elektronischer Musik, die in den Metropolen boomt, ist das Angebot in Braunschweig eher rückläufig.

Tatsächlich sterben immer mehr Elektro-Veranstaltungen unter freiem Himmel wie das Deep Del Sol Open Air, das sich im Juni mit einer letzten Tanzparty am Kennelweg aus Braunschweig verabschiedete. Oder das „Stil vor Talent“-Festival des gebürtigen Braunschweigers Oliver Koletzki, der in Berlin zu den Stars der Szene gehört. In den vergangenen Jahren hatte das „Stil vor Talent“-Festival in der Okercabana stattgefunden und mehrere hundert Besucher angezogen. „In diesem Jahr können wir das Festival so nicht mehr stattfinden lassen, da durch die erhöhte Lärmbelastung der Anwohner mehrere Beschwerden bei der Stadtverwaltung eingingen. Für das nächste Jahr schauen sich die Veranstalter nach einer anderen Location um“, so Okercabana-Betreiber Ulrich Schwanke.

Tatsächlich gingen bei der Stadtverwaltung im Jahr 2018 insgesamt sieben Beschwerden aufgrund von Veranstaltungen im Bürgerpark ein. Sie bezogen sich auf das Tennisturnier Sparkassen Open mit seinem reichhaltigen Rahmenprogramm und auf das „Stil vor Talent“-Festival. „Die Verhältnismäßigkeit zwischen hunderten Besuchern auf den Veranstaltungen und wenigen Einzelpersonen wirft bei mir Fragen auf“, meint Schwanke.

Als Alternative, auf die auch Deep Del Sol-Organisator Peter Groß eingegangen ist, bietet die Stadt Veranstaltern den sogenannten Open-Air-Platz bei den Parkplätzen am Kennelweg. An der Südspitze des Bürgerparks liegt der zwar noch halbweg zentral, bietet allerdings keine Infrastruktur: „Im Prinzip ist das ein Parkplatz, der uns angeboten wird. Dort kann man zwar Veranstaltungen organisieren, allerdings muss man sich um die komplette Infrastruktur samt Sanitäranlagen selbst kümmern“, sagt Groß. „Das geht schnell ins Geld und ist bei nicht kommerziellen Veranstaltungen kaum finanzierbar. Zudem ist die Fläche nicht schön, möchte man doch lieber im Sand oder auf einer Wiese tanzen, anstatt auf einem entweder staubigen oder matschigen Boden“, kritisiert Groß.

Der 57-jährige Elektro-Fan, der hauptberuflich als Krankenpfleger in Helmstedt arbeitet, findet es schade, dass kreative Subkulturen aus den städtischen Parks und damit dem gesellschaftlichen Leben verdrängt würden. Er weicht nun nach Helmstedt aus. Dort organisiert er am 3. August das „Rave in the Sun“-Open Air am Kaisergarten mitten in der Stadt. „Die Helmstedter Verwaltung unterstützt uns, wo sie nur kann“, schwärmte Groß unlängst gegenüber den Helmstedter Nachrichten.

Die Stadt Braunschweig verweist auf das neue Veranstaltungszentrum Westand am Westbahnhof mit dem Soziokulturellen Zentrum Kufa. Dort gebe es künftig vergleichsweise günstigen Raum und Möglichkeiten auch für Elektro-Veranstalter. Tatsächlich soll als eine der ersten Veranstaltungen in Westand und Kufa am 7. September das Techno-Festival „Polyphon“ steigen, kuratiert von Ulrich Schwanke.

Doch das findet professionell organisiert in geschlossenen Räumen statt. Damit wollen sich die Fans elektronischer Tanzmusik nicht abfinden, die sich im Kunst- und Kulturverein Braunschweig organisiert haben und ehrenamtlich unter anderem den Laut-Club an der Hamburger Straße betreiben. Anfang Juni demonstrierten rund 200 von ihnen in der Innenstadt für mehr kulturellen Freiraum auch unter freiem Himmel (wir berichteten).

Der Platz am Kennelweg sei „im Vergleich zu den Flächen, die kommerzielle Anbieter bespielen dürfen, eine deutliche Abwertung“, sagte Mitorganisatorin Laura Kutschat.

Die Stadt verweist demgegenüber auf eine Arbeitsgruppe „Veranstaltungen“ in der Verwaltung.

Diese tage allerdings bis auf Weiteres intern.