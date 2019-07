Flower Power vorm Gandersheimer Domportal

Liebe, Drogen, Flower Power, das Lebensgefühl der 60er hat Konjunktur, und so auch das Musical „Hair“, das die Songs und Ideen der Hippie-Szene eingängig-provokant versammelt.

Sei’s, weil die damals aktive und heute gemütlich etablierte Generation noch gern in den Erinnerungen an die eigenen verruchten Zeiten als Revoluzzer schwelgt. Sei’s, weil sich ein Funken Idealismus und Protest bewahrt hat, der heute dringend wieder entfacht werden müsste: Es gibt jedenfalls wieder einen US-Präsidenten, der mit rassistischen Äußerungen und Kriegsdrohgebärden auftrumpt.

Regisseur Marc Bollmeyer legt in seiner Inszenierung für die Gandersheimer Domfestspiele Wert auf die Werte und lässt die im Wortsinn Verarschung eines demokratischen Gouverneurs der 60er, der die Rassentrennung verteidigte, ausführlich zelebrieren. Hübsch karikiert die brave Mama – und ihr Alter ego, die hippiebegeisterte Margaret Mead (Sven Olaf Denkinger). Auch die sexuelle Emanzipation wird unaufdringlich, aber deutlich gelebt. Da knutscht jeder mal irgendwann jede und jeden.

Der charismatische Berger ist dabei so etwas wie der Hippie-King, der Freieste unter Freien, stets mit den Hüften kreisend und bereit, den Gürtel zu öffnen. Sex, Sex, Sex stammelt er schon fast und zeigt so, wie die Befreiung zur Sucht werden kann. Was wohl auch für den unbekümmerten Drogenkonsum mit Riesentüte gilt.

Tim Müller spielt Berger unheimlich geil und animiert und präpotent. Er lässt der Figur dabei kaum hinter die Fassade gucken, es könnte dunkel dahinter aussehen. Auf das Geschenk seiner Gespielin Sheila (Elena Otten) reagiert er zynisch und zerstörerisch, er will solche Gefühle nicht zulassen. Man sieht, Hippies sind nicht ohne Aggression.

Dass Claude, der Junge vom Lande, der zufällig in die Gruppe stößt, ihn am Ende verlässt, verursacht bei Berger einen Moment trauriger Ruhe. Bindet ihn mehr als Erotik an den zarten Burschen, der gleichermaßen für Sheila schwärmt? Daniel Eckert spielt ihn mit schüchterner Naivität und Entdeckerlaune.

Die Regie könnte solche Brüche stärker auskosten. Das Tanzmusical fordert im Staccato der Lieder oft zu schnelle Wechsel, bevor noch die eigentlich interessanten Beziehungsszenen und vor allem die Gefühlslage dahinter ausgespielt ist. Das ginge auch mal stumm, ohne Text und Musik. Denn schnell genug ist die Maske wieder oben, ist Berger wieder der Entertainer, feiert sich der Hedonismus selbst, der eigentlich auch eine traurige Seite hat. Die große Flower-Power-Gemeinschaft birgt manche Einsamkeit. Über die Probleme der verlassenen schwangeren Jeanie (Vera Weichel) tanzt man einfach hinweg.

Die große Drogentrip-Kriegs-Albtraumszene weitet Bollmeyer auf viele Jahrhunderte. Am Ende geht Claude doch den staatsbürgerlichen Weg und lässt sich zum Militär einziehen. Er wird fallen. Hier müsste wieder der Bruch, der Schmerz, die Realität des Todes stärker inszeniert werden. Vielleicht ist der Albtraum die wahre Wirklichkeit, die schöne Hippie-Welt die Illusion. Und vielleicht wäre es besser, mehr Illusion zu leben.

In den Liedern klappt das. Quasi ohne Bühnenbild, mit ein paar fahrbaren Kisten und viel Tanz entsteht Stimmung, die mit Auftritten auch auf die Zuschaueremporen getragen wird. Die Band unter Patricia Martin spielt das wie ein Pop-Konzert. Let the Sunshine in.

Wieder 25., 27., 28., 31. Juli, 3., 4., 8., 9., 11. August, zusätzlich 30. Juli.

Karten u.a. unter (0531) 16606 und an anderen bekannten Vorverkaufsstellen.