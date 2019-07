Revolverheld machen die Autostadt zur Hüpfburg

Revolverheld-Sänger und Gitarrist Johannes Strate am Freitagabend in der Autostadt.

Wegen des großkotzigen Lautsprechers im Weißen Haus droht man langsam dem Eindruck zu erliegen, Amerika bestehe vorwiegend aus grimmigen weißen Männern und seine Kulturleistung aus eigennützigen Deals und Country-Musik. Gut, dass man die Essenz des anderen, mindestens ebenso wahren Amerika mal so eben am Freitagnachmittag zur Eröffnung des Sommerfestivals der Autostadt präsentiert bekommt.

Ein Häufchen von Paradiesvögeln bevölkert auf einmal die kleine Bühne vorm Porsche-Pavillon. Ein virtuoser schwarzer Drummer, ein zierlicher asienstämmiger Gitarrist und zwei Wuchtbrummen, weiß und schwarz, mit üppigen Stimmen und noch üppigeren, aber ungemein beweglichen Körpern. Alle knallbunt und knapp bekleidet, unter souveräner Missachtung jeglicher Geschmacksgrenzen.

Die fabulöse US-Bassistin Nik West in Aktion. Foto: Rüdiger Knuth

Mittendrin eine gertenschlanke Schwarze im blauschimmernden Paillettenanzug. Nik West heißt sie und genießt einen Ruf als absolute Vorzeigebassistin. Sogar Prince hat mit ihr zusammengearbeitet. In Wolfsburg präsentiert sie ihre eigene Band und Musik zwischen Funk und Rock, die an die Red Hot Chili Peppers erinnert. Sie klingt knackig, rhythmisch, obenrum crispy und untenrum satt, wenn West ihren Bass nicht virtuos percussiv bearbeitet. Schon ziemlich Weltklasse.

Es könnte ein richtig nettes Konzert sein, wenn der Sound besser wäre. Unter der Betonüberdachung aber scheppert das Schlagzeug zu knallig und die Gesänge von West und ihren Backgroundladys kommen zu leise rüber. Stimmungsbremsend wirken auch die Sicherheitskräfte, die das harmlose Freitagnachmittagspublikum breitbeinig im Auge haben. Nichts gegen Recht und Ordnung im Straßenverkehr, aber bei Rockkonzerten wirken Uniformierte eher kontraproduktiv. Am Ende schaffen es West und Co aber doch, das Publikum einigermaßen in Stimmung zu bringen.

Jetzt könnte man etwas zu trinken gebrauchen. Aber Achtung: Von dem Phänomen, dass Besucher von Rockkonzerten gerne mal ein oder gar zwei Biere trinken, wurde die Autostadt offenbar kalt überrascht. Gefühlt anderthalb Getränkestände sind für die mehreren tausend Besucher, die nun zum 18-Uhr-Konzert von Revolverheld aufs Gelände strömen, definitiv zu wenig. Endlose Schlangen bilden sich.

Blendend gelaunt: Sänger Johannes Strate (rechts) und Gitarrist Kristoffer Hünecke von Revolverheld Freitagabend auf der Plaza der Autostadt. Foto: Rüdiger Knuth

Gut, dass Revolverheld so eine Harmonie verbreitende Band für die ganze Familie sind. „Das erste Mal seit langem, dass wir wieder im Vorabendprogramm spielen“, kommentiert Sänger Johannes Strate den frühen Anfangszeitpunkt der Abendkonzerte, den die Autostadt mit dem familiären Charakter des Sommerfestivals und der Überschneidung mit dem Movimentos-Festival begründet, dessen Gastspiele um 20 Uhr beginnen.

Revolverheld haben in 16 Jahren Bandgeschichte eine erkleckliche Zahl an mittleren und größeren Hits geschrieben, mit einem breite Hörerschichten ansprechenden Sound, ein bisschen britisch gitarrenrockig, mit poppigen Keyboardbeigaben, geraden Schlagzeugbeats und der eingängigen, unprätentiösen Männerstimme von Johannes Strate.

Die Texte erzählen von der Sehnsucht, aus dem Alltag auszubrechen, vom Älterwerden und der Erinnerung an alte Zeiten, vom Aufblühen und Verblassen der Liebe. Nichts Besonderes, aber lebensnah, und oft mit einem gewissen Charme und Witz getextet. „Ich lass für dich das Licht an / auch wenn’s mir zu hell ist / Ich hör mit dir Platten, die ich nicht mag“, ist so ein Beispiel.

In der Mitte ihres zweistündigen Sets schalten Revolverheld einen akustischen Block ein mit dem neuen Song „Unsere Geschichte ist erzählt“, „dem traurigsten, den ich jemals getextet habe“, wie Strate behauptet. Da erzählt er kapitelweise, wie eine Beziehung stirbt. „Und irgendwo auf Seite 107 / Bin ich auf einmal einfach stehen geblieben.“

Dann wird’s wieder rockiger. Strate verteilt Ohrstöpsel ans Publikum („Wir sind eine gute Band“), lädt die ersten Reihen mit auf die Bühne ein und grüßt die tobenden Kinder drüben auf der Hüpfburg: „Da wäre ich gerne mit dabei.“ Die dichtbesetzte Plaza feiert den sympathischen Auftritt gebührend.

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Revolverheld eröffnen Sommerfestival in der Autostadt Revolverheld und die US-Bassistin Nik West eröffnen vor tausenden Fans das Sommerfestival in der Wolfsburger Autostadt. Foto: Helge Landmann/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen