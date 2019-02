Timur Bartels verlässt aus "familiären Gründen" SAT.1-Sendung "Dancing on Ice"

Schauspieler Timur Bartels und die Eiskunstläuferin Amani Fancy traten am Sonntag nicht mehr in der Livesendung der SAT.1-Show „Dancing on Ice“ auf. „Familiäre Gründe“ wurden für Bartels Rückzug genannt.

Schauspieler Timur Bartels hat überraschend die SAT.1-Livesendung „Dancing on Ice“ verlassen. Der 23-Jährige sei aus „familiären Gründen“ abgereist, hieß es in der Sendung. „Wir wollen da gar nicht näher ins Detail gehen“, sagte Moderator Daniel Boschmann im Interview mit Bartels Tanzpartnerin Amani Fancy.

Die professionelle Eiskunstläuferin sagte, dass es „Timur gerade nicht gut“ gehe. „Familie ist so wichtig und ich bin froh, dass er zu Hause ist und sich um sich und seine Familie kümmert“, fügte Fancy an und hatte dabei mit den Tränen zu kämpfen.

Am Samstag standen Bartels und Fancy noch auf dem Eis

Was es genau mit der Abreise des Schauspielers aus der Fernsehserie „Club der roten Bänder“ auf sich hat, ließ SAT.1 unbeantwortet. „Er ist heute Morgen abgereist zu seiner Familie“, teilte Moderatorin Marlene Lufen noch mit.

Bei der Generalprobe am Samstag hatten Bartels und Fancy noch zusammen auf dem Eis gestanden. Dem Duo wurden gute Chancen auf den Finaleinzug der Show zugerechnet.

Armani Fancy lobt Timur Bartels

Laut Boschmann hätte der frühere zweimalige Deutsche Meister im Eiskunstlaufen, Daniel Weiss, die Performance von Bartels und Fancy als „phänomenal“ bezeichnet.

Fancy lobte trotz des verpassten Finaleinzugs Bartels in höchsten Tönen: „Du warst einfach so diszipliniert – vom Eisbambi zum Eisprinz. Ich bin so stolz, dass wir das alles gezeigt haben – wirklich: Ich bin so stolz auf dich“, sagte die 21-Jährige.

Aleksandra Bechtel rausgewählt

Unterdessen steht das Finale der Sendung. Sarah Lombardi, John Kelly, Sarina Nowak setzten sich am Ende durch und ermitteln am Sonntag, 10. Februar, den Sieger. Für Aleksandra Bechtel hat es dagegen nicht gereicht, sie wurde rausgewählt.

„Ich finde es super, wie weit wir gekommen sind. Ich freue mich riesig, von Sendung eins bis Sendung sechs dabei gewesen zu sein“, sagte die RTL II-Moderatorin nach ihrem Ausscheiden. Dass sie bei der sechsten Sendung – dem Finale – dabei ist, liegt daran, dass alle Teams am Sonntag noch einmal in der Show auftreten werden. Ob Timur Bartels und Amani Fancy dabei sein werden, ist unklar.

Warum es sich lohnt, das Finale zu verfolgen, lesen Sie hier. (tki)