Ariana Grande veröffentlicht erneut ein Album

Neues Jahr, neues Album: US-Sängerin Ariana Grande (25) wird am 8. Februar ihre neue Platte mit zwölf frischen Songs veröffentlichen.

Das gab die Musikerin ("God is a Woman", "Break Free") am Mittwoch auf Instagram bekannt. Erst vor sechs Monaten hatte Grande mit "Sweetener" ihr viertes Studioalbum herausgebracht.

Die zweite Single des Nachfolgers, "7 Rings", stellte vor wenigen Tagen einen Spotify-Rekord auf. Der Song wurde innerhalb der ersten 24 Stunden über 14 Millionen Mal gestreamt. Im November hatte Grande bereits mit "Thank You, Next" ein Lied über ihre Ex-Freunde veröffentlicht. Die 25-Jährige geht in diesem Jahr auf Welttournee, die sie im Herbst auch nach Deutschland führt.