„ZDF-Hitparade“: Heute vor 50 Jahren lief die erste Sendung

Berlin 50 Jahre ist es an diesem Freitag her, dass Dieter Thomas Heck die „Hitparade“ zum ersten Mal im ZDF moderierte. Sein Aufsager „Hier ist Berlin! Das Zweite Deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitparade!“ hat fast schon Legendenstatus. Am 18. Januar 1969 flimmerte die...