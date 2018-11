Bei Maybrit Illner diskutieren Stoiber und Barley Brexit

Die britische Regierungschefin Theresa May macht in diesen Wochen keine glückliche Figur – weder als Premier, noch als Dancing Queen. May kriegt verbale Prügel von Brexit-Befürwortern wie -Gegnern. Doch sie hat auch noch Unterstützer - und die hatten sich am Donnerstagabend bei „Maybrit Illner“ im...