Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - Sendetermine 2018 im Überblick

Was wäre Weihnachten ohne diesen Filmklassiker? Vielleicht wie Weihnachten ohne Tannenbaum, ohne Geschenke – oder ohne Plätzchenbacken? Keine Sorge, auch in diesem Jahr läuft an den Weihnachtstagen wie gewohnt wieder der Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.Angelehnt an das Grimmsche...