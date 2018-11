"Hart aber fair": Warum die Talkshow über Araber-Clans scheiterte

Frank Plasberg hat wohl geahnt, was da droht. „Es geht hier nicht um Generalverdacht“, sagte der Moderator am Montagabend gleich zur Begrüßung. Das klang schon fast wie eine Entschuldigung. Zumindest aber redet so niemand, der sich mal wieder mit der Dauer-Krise der Großen Koalition oder den...